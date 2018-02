Creció 41,7% la facturación del comercio electrónico en Argentina

El comercio electrónico en la Argentina registró un incremento interanual de 41,7 por ciento en su facturación durante 2017, hasta alcanzar un global de 136.000 millones de pesos, según el estudio realizado por la Cámara Argentina de Informática y Comunicaciones (Cicomra).



"El comercio electrónico sigue creciendo por sobre la inflación, dado que aún sigue en aumento la proporción de compradores on line y de los usuarios de internet" explicó el titular de la consultora Prince Consulting, coautora del estudio.



En diálogo con Télam, Alejandro Prince -titular de la consultora- precisó que al mismo tiempo "se agregan cada año nuevos rubros y empresas revendendoras".



Según el informe, en dólares, en 2017 se vendieron productos y servicios por 7.771 millones, con un ticket promedio anual por comprador de 5.484 pesos.

Sobre un universo de 36 millones de usuarios de internet, el 68,9 por ciento hicieron compras vía internet.



"La venta online representa aún menos del dos por ciento de la venta minorista total, mientras que en los países industrializados de mayor desarrollo del e-commerce este porcentaje es del cinco por ciento o más", señaló Prince.



Agregó que "el comercio electrónico en Argentina puede y debe seguir creciendo, aunque a menor tasa anual hasta mas que duplicar su porcentaje actual". Por celular La expansión de los dispositivos móviles, que en Argentina llegaron a 35,2 millones de usuarios únicos (3,2 por ciento más que en 2016) y especialmente de las conexiones móviles a internet, que alcanzaron las 28,9 millones, llevaron a las empresas vendedoras a adaptar sus estrategias a la movilidad.



En ese sentido, la plataforma de comercio electrónico Tienda Nube indicó que en su caso "no existen más tiendas que sólo realicen ventas a través de computadoras".



Remarcó que el 14 por ciento "fueron creadas a partir de negocios que vendían principalmentea través de dispositivos móviles y hoy en día concretan más del 80% de sus ventas desde los mismos":



Las visitas a sitios de comercio electrónico desde móviles pasaron de tener el 58 por ciento de participación en 2015 a 73 por ciento el año pasado.



En las ventas la proporción también refleja un crecimiento y el año pasado superaron por primera vez la cantidad de ventas concretadas desde computadoras fijas con un 50 por ciento de transacciones cerradas desde móviles.



El CEO de Tienda Nube, Santiago Sosa, marcó también la diversificación de canales de atención al cliente como una tendencia en el comercio electrónico.



El correo electrónico (con el 90,8 por ciento de respuestas positivas) y las redes sociales (91,5 por ciento) son las principales formas de contacto que los consumidores eligen, seguidas por WhatsApp con el 50,8 por ciento, el chat on line (23,1 y Skype con el 0,8 por ciento.