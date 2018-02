Sequía: "El panorama de la citricultura da pena", lamentaron desde FAA

Los productores entrerrianos continúan en alerta debido a la persistente sequía que se viene registrando en la provincia. Al respecto, el director de Federación Agraria Entre Ríos, Elvio Guía, aseguró que "todas las fichas están puestas en este fin de semana, para que lo que todavía esté más o menos regular o bueno pueda salvarse de registrarse una buena precipitación".



Al respecto, un informe elaborado por la Bolsa de Cereales aseguró que a las escasas precipitaciones registradas en la provincia, se le suman días sucesivos con elevadas temperaturas que agravan el panorama, y se comienzan a visualizar los efectos de la sequía en las plantas y en el suelo.



Por ello, el director de Federación Agraria Entre Ríos aseguró que "todas las fichas están puestas en este fin de semana, para que lo que todavía esté más o menos regular o bueno pueda salvarse de registrarse una buena precipitación".



No obstante, lamentó que el pronóstico no sea muy alentador: "Tendremos que esperar y ver si entre sábado y domingo llueve más o menos y en forma generalizada". Altas temperaturas Guía explicó que a la sequía que se viene registrando desde diciembre del año pasado, se le deben sumar las altas temperaturas que van deteriorando día a día los cultivos por la cantidad de agua que se evapora.



"Por ejemplo, en la zona de Chajarí y Villa del Rosario llovieron 22 ml en todo enero y producto de las altas temperaturas se han evaporado más de 200. Realmente necesitamos que sea una lluvia pareja de aproximadamente 50 ml, y esperar al próximo pulso", explicó y agregó: "Uno ve cómo se van cayendo los cultivos y da lástima ver las plantas de cítricos del norte de la provincia, y los montes donde prácticamente no ha quedado nada".



Como consecuencia, la mayoría de los productores ya resignaron rindes, y en el caso de la soja ya se han perdido plantas: "En rasgos generales, se calcula que los productores de cítricos han perdido un 40 por ciento de la producción, situación que empeoraría de no llover los próximos días".



"El 50 por ciento de los cultivos está de regular a malo, lo que significa que aún lloviendo hoy, están teniendo menos rinde que el promedio de los últimos diez años; el 10 por ciento está excelente y el 40 restante bueno. Vale destacar que no estamos hablando de cosecha récord, sino que sólo serviría para cubrir los costos", detalló.



Por último, Guía dijo que el sector ya viene manteniendo el dialogo con el secretario de Producción de la provincia, Álvaro Gabás: "Está al tanto de lo que está sucediendo, y dependiendo de lo que pase este fin de semana, nos reuniremos para ver qué medidas se toman al respecto. La emergencia agropecuaria es una herramienta que le sirve sobre todo a los pequeños productores que viven de esto", finalizó. (APF).