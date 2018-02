El dólar no para de subir: Se dispara 30 centavos y se vende a $ 20,50

El dólar registra una nueva fuerte suba este viernes en bancos y casas de cambio según el promedio de ámbito.com: se dispara 30 centavos y anota nuevo récord histórico a $ 20,50.Ayer, el billete se había disparado 25 centavos ante tomas de coberturas por la inestabilidad de los mercados internacionales y de cara al paro de bancos de este viernes y a los feriados de Carnaval de lunes y martes.Fue en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa trepó 29 centavos a su nuevo máximo de $ 20 y sumó su tercera alza consecutiva, período en el cual la moneda ascendió 50 centavos.Fernando Izzo, de ABC Mercados de Cambio, indicó que "cuando faltaba media hora para el cierre, el Banco Nación intervino -se estima por cuenta y orden del BCRA- vendiendo más de u$s 100 millones para contener la escalada del valor de la divisa con el objetivo de que no supere la figura de $ 20". Sin embargo, ante la consulta de este medio, voceros de la autoridad monetaria negaron dicha participación.El analista puntualizó que "se notaba a los bancos comprando para subir posiciones en dólares y efectuar sus giros al exterior, y a los inversores institucionales y del exterior demandando la divisa para coberturas y cambiando de activos más seguros ante la inesperada suba de los últimos días teniendo en cuenta la seguidilla de paros y feriados".El Banco Nación cerró el tipo de cambio a $ 19,97 vendedor para la transferencia, y el billete por primera vez superó la marca de $ 20,20 vendedor.Por su parte, el analista Gustavo Quintana aseguró que "el nerviosismo y la incertidumbre internacional volvieron a transformarse en el principal factor que explicó la significativa suba experimentada dólar en el plano local, donde prevaleció el apetito por dolarizar portafolios de inversión".Puntualizó que "las condiciones locales no justifican por sí solas la magnitud del ajuste que experimenta el dólar en esta semana y obligan ahora a seguir con atención la evolución de los mercados internacionales en un escenario que luce mucho más complejo y con un pronóstico algo incierto para el futuro".Una caída generalizada en los mercados bursátiles globales desde el viernes y las apuestas a que habría al menos tres alzas de las tasas de interés en Estados Unidos en el 2018 han alentado la recuperación del dólar en los últimos días.La divisa estadounidense ganó más de 2% contra una cesta de otras monedas relevantes en la última semana, y subía 0,1 por ciento en la jornada a 90,30.Por su parte, en la plaza paralela, el blue ascendió ocho centavos a $ 19,93, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" avanzó 30 centavos a $ 20.Por último, las reservas del Banco Central descendieron u$s 56 millones hasta los u$s 62.566 millones.