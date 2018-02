Bloqueos en rutas: en Entre Ríos "hubo retraimiento de acopios por miedo"

Tras una semana de bloqueos que llevaron adelante los denominados "camioneros autoconvocados" en reclamo de un aumento de tarifas, protesta que había generado serias demoras en la carga de granos en los principales puertos, este jueves se informó del acuerdo alcanzado: una actualización del 12 por ciento en la mencionada tarifa (de referencia).que si bien en la provincia de Entre Ríos no se habían producido bloqueos de parte de camioneros autoconvocados,Pacheco se refirió a estos hechos vandálicos que se denunciaron en varias provincias: "Se dijo que. Los que realizan estos bloqueos "se dicen transportistas autoconvocados, que no responden a ninguna cámara. No entendemos las razones con que realizan estas medidas, lo que sí sorprende la violencia con la que están actuando", apuntó."No entendemos el porqué del ataque, porque las cámaras empresarias estaban negociando los aumentos de las tarifas que son indicativos para la campaña. Las negociaciones estaban bien encaminadas y aparecieron hechos vandálicos en camiones que son parados en la ruta, descargados, tirada la mercadería. Esto originó que se haya frenando el envío de mercadería a los puertos porque se tiene miedo que a los vehículos se les haga algún daño. Eso genera que no se cumpla con los contratos, que los barcos estén esperando la mercadería con un terrible costo, además de los problemas para la fábrica", describió el gerente de la Bolsa de Cereales de la provincia.En el mismo sentido, puso relevancia en que