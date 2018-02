El dólar se dispara y alcanza el récord de $ 20,18: El precio en la ciudad

El dólar se dispara 23 centavos este jueves a $ 20,18 en bancos y casas de cambio según el promedio en un mercado demandado y con poca oferta, señalóEs en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa trepa 22 centavos a su nuevo récord de $ 19,93 y anotó su tercera alza consecutiva. El euro opera a $ 25,38 y el real, a $ 6,70.Por su parte, en la plaza paralela, el blue asciende cuatro centavos a $ 19,89, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" avanzó ayer doce centavos a $ 19,70.Ayer, la moneda norteamericana operó estabilizada durante la primera parte de la rueda, pero siempre situada en un rango superior al cierre previo, y con marcada tendencia compradora en el último tramo, lapso en el que se acumuló la mayor parte de la suba de la jornada.En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable a un promedio del 26,5% TNA y en "swaps" cambiarios se pactaron u$s 172 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el jueves y el viernes. Las Lebac en el segmento secundario se operaban al plazo de 14 días al 26,6% TNA y la de 224 días al 25,4% TNA.En el Rofex, donde se operaron u$s 751 millones, casi la mitad se operó a fin de febrero a $ 19,97 con una tasa implícita de 24,27% TNA y el plazo más largo fue junio, que cerró a $ 21,275 a una tasa del 20,48 % TNA.Durante la jornada, el Ministerio de Finanzas colocó Bonos 2019 por $ 70.481 millones, y otros u$s 1.000 millones en Letras del Tesoro en Dólares, en una operación pautada previo a la suba de tasas en los Estados Unidos.En el caso de las "Letes" las ofertas recibidas para la colocación de u$s 500 millones a 196 días, y con una tasa del 2,80% anual, alcanzaron a los u$s 778 millones. Mientras que, para las Letras a 364 días, con un rendimiento del 3,10% y también por u$s 500 millones, las ordenes de compra alcanzaron a u$s 526 millones.Por último, las reservas del Banco Central ascendieron u$s 256 millones hasta los u$s 62.623 millones.