El dólar escaló 14 centavos y quedó a pocos centavos de los 20 pesos

El dólar minorista recortó la fuerte suba inicial que lo llevó a superar los 20 pesos en el comienzo de la rueda y cerró 14 centavos arriba a $ 19,94, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA).El dólar mayorista mostró un comportamiento similar y terminó 8 centavos arriba a $ 19,56, luego de haber avanzado en el comienzo de la rueda hasta los $ 19,76.El dólar Banco Nación (BNA) avanzó 10 centavos a $ 19,85 tras alcanzar un techo de $ 19,95. En tanto, el dólar blue se movía en los $ 19,90.El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 892.585 millones, mientras que en futuros MAE se movieron apenas u$s 3 millones.De esta forma, el mercado se volcó al dólar en búsqueda de refugio, luego de la debacle histórica que mostró ayer Wall Street, que se desplomó cerca de 1000 puntos."El nerviosismo internacional contagió la primera parte del día, lapso en el que se registraron los máximos de hoy. La oferta se hizo intensa en el final y recortó con fuerza la suba inicial", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.Francisco Mendonca, del Grupo Hecke, coincidió en diálogo con El Cronista en que existe un "fligth to quality", ya que "el inversor está yendo a lo seguro"."El tipo de cambio no deja de ser un precio más de la economía, de piso tiene que acompañar a la inflación, por ende si seguimos con inflación va a subir", analizó respecto al plano local.Mendonca señaló que lo que se vienen viendo "son tiempos de lateralización y luego ajustes bruscos" y pronosticó que este proceso "podemos llegar a ver esto nuevamente y es difícil predecir cuando".El temor a la suba de tasas en los Estados Unidos generó ayer una caída de casi 1000 puntos en Wall Street y un retroceso de 4,5% para el Merval. De esta forma, el indicador acumula un derrumbe de 11,26% en las últimas tres ruedas.Wall Street y Merval registraban también hoy una recuperación tras el lunes negro.