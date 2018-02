El dólar se dispara 20 centavos y ya supera los $ 20: El valor en la ciudad

Tras leve baja

El panorama en el mercado

El dólar se dispara este martes 20 centavos y toca nuevo récord al cotizar a $ 20,01 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com.Operadores señalan que el avance está relacionado con la dolarización de portafolios, que ejerce presión sobre el precio.Por su parte, en la plaza paralela, el blue opera estable a $ 19,92, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" retrocedió ayer tres centavos a $ 19,48.En tanto,Ayer, el billete retrocedió dos centavos a $ 19,81 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com por una necesidad de pesos y a inversores que ofrecieron sus partidas.Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), en el que la divisa, que bajó un centavo y medio a $ 19,50. El Banco Nación cerró el tipo de cambio a $ 19,48 vendedor para la transferencia, y el billete quedó en $ 19,75.En el mercado de dinero, hubo bastante actividad, a partir de lo cual el "call money" subió sobre el cierre a 26,50%TNA y se hicieron "swaps cambiarios" por u$s 271 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares de contado y la contrapartida para el martes y miércoles en el mercado de cambios.En el circuito secundario de Lebac, donde se operaron un equivalente de pesos de más de u$s 450 millones, fueron a 16 días a 26,75%TNA y la más larga a 191 días a 25,60%TNA, según informa ABC Mercado de Cambios.En el Rofex, donde operaron u$s 493 millones, más del 65 % se operó entre fin de febrero a $ 19,765 con una tasa implícita de 23,22 % TNA y marzo a $ 20,075 a una tasa del 20,65% TNA.Por último, las reservas del Banco Central descendieron u$s 8 millones hasta los u$s 62.224 millones.