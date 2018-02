Mortandad de peces: Especialista explica las causas y afirma que "es cíclico"

Video: Impresionante: Preocupa la mortandad de peces en Chaco y Santa Fe

Rápida subida del agua

Crecimiento de alevines

Néstor Gromenida es un Ingeniero Agrónomo nacido en Formosa, pero sus padres (madre de apellido Farneda y padre Gromenida) son oriundos de Villa del Rosario.Desde hace muchos años el Ing. Gromenida se dedica a la cría de alevines en un proyecto que se inicia en el año 1995 y ante la aparición de videos en la que se muestran peces muertos, flotando en espejos de agua, en zonas cercanas al Río Paraná, Gromenida dijo "me preocupa más la ignorancia que la mortandad de peces", remarcó.. Lo que pasó es que se han dado lluvias de 300 hasta 500 milímetros en muy poco tiempo, y, en 20 o 30 kilómetros de longitud", explicó.Además, Gromenida agrega "ocurre que sube el agua de los bañados y en una condición de rio alto el escurrimiento fue lento, el agua toma un metro de altura y deja por bajo el agua a todo el sistema de inundación del rio que además generara mucho alimento, para alevines y larvas de peces que ahora deben estar pastando,. Por ejemplo, en Formosa la corvina de rio que no tiene capacidad de adaptarse, a mí me duele que se mueran pero esto es cíclico", afirmó el profesional.Como fundamentación visual de lo explicado Gromenida relataba "ayer observaba algunas lagunas donde había peces muertos yy en redes sociales no se sabe los fundamentos, la gente se debe informar para vivir con tranquilidad", aclaró.Para descartar algunas de las hipótesis que apuntan contra los efectos de los agrotóxicos, cabe señalar que. Es decir, en vez de rotar con otro cultivo, se "siembra" en los mismos campos de arroz, especies de peces.

Donde se cultiva el arroz

Proceso del ambiente

"El proceso en la naturaleza es incontrolable, hemos desarrollado en Chaco (entre el Río Paraná y Paraguay) un sistema de producción de peces en un sistema arrocero, hacemos el Pacú Arrocero, porque encontramos una forma utilizando el ambiente donde fue cultivado arroz lo inundamos y le colocamos peces, ese ambiente hay que inundarlo pero que no se pudra la vegetación porque mata los peces, subiendo lentamente el agua le da tiempo a la planta a que estire el rebrote y mantiene viva la planta, y no se tiene la condición de anoxia que matará los peces, se abren las compuertas cargo el agua y se regula la velocidad de suba"."Ahora con 400 milímetros es un metro de agua,, esa materia en descomposición es alimento en microorganismos, después de esto se viene una bonanza para peces más adaptadas", señaló el ingeniero a