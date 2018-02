El noroeste argentino es la zona más afectada por la plaga de langostas

En una campaña que no viene tan complicada con los insectos, los productores de la región central del país sobre todo están preocupados por la falta de lluvias y porque crece la lista de malezas que resisten los herbicidas, pero en algunas zonas a estos problemas hay que sumar que se detectaron huevos de langostas, una plaga bíblica que este año ha provocado muchos daños en los cultivos intensivos del NOA.En Río Cuarto, en el sur de Córdoba, el productor y asesor Andrés Marra le contó a Clarín Rural que tuvo que realizar dos aplicaciones para controlar langostas. "Lo habitual en la zona es que tuviéramos tucuras, pero este año las langostas pusieron huevos en octubre, cuando pasaron del monte al maíz temprano", recordó.Las ninfas comenzaron a comer la soja a finales de noviembre y principios de diciembre. En enero, Marra también detectó ataques al maíz de primera. Una situación similar también se confirmó en lotes puntuales del centro y norte de Córdoba, y algunos casos también en el noroeste santafesino.El Senasa, que decretó el alerta sanitario por esta plaga hasta agosto de 2019, informó que se está vigilando un área de 400.000 kilómetros en ocho provincias y elaboró mapas en los que advierte sobre el nivel de infestación. En regiones de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, el mapa está en rojo porque la infestación es alta. En el centro de Córdoba, el "semáforo" está en anaranjado y el alerta está en amarillo en el noroeste de Santa Fe, este de Santiago del Estero y suroeste de Chaco.En una entrevista con Clarín Rural, el ingeniero Roberto Peralta, especialista en plagas, asesor privado y docente universitario, aseguró que en el centro norte de Córdoba la situación con las langostas no es alarmante. "Hay casos puntuales en los que han producido daños, pero en general no las vemos en los monitoreos a campo. Si es cierto que en algunos lotes del centro y el sur de Córdoba se informó el nacimiento de ninfas", contó el experto.En relación con el manejo, Peralta advirtió que las aplicaciones de insecticidas son eficientes cuando la langosta está en la etapa de ninfa. En cambio, cuando son adultas y se forma la manga es poco lo que se puede hacer. En los cultivos intensivos, las pérdidas no suelen ser tan graves pero a los productores hortícolas del NOA, las langostas les provocaron daños severos.Las langostas pusieron muchos huevos en el suroeste de Córdoba, en le tramo final de la primavera.La semana pasada, Héctor Medina, coordinador del Programa Nacional de Langostas y Tucuras de Senasa, advirtió que hace más de 60 años que no se veía una explosión poblacional de langostas como la actual, con foco en el NOA.El especialista en manejo de plagas del INTA, Eduardo Trumper explicó que las temperaturas benignas en invierno y con precipitaciones más frecuentes contribuyeron a que las langostas adultas anticipen la interrupción del letargo invernal y reinicien su fase reproductiva."Por eso se cumplieron tres generaciones de langostas en un mismo año, en lugar de una o a lo sumo dos. Esta es la condición demográfica necesaria para que se cumpla un proceso de crecimiento exponencial de la población y se dispare el cambio de fase solitaria a gregaria", indicó el experto.La principal diferencia entre langostas y tucuras es justamente la capacidad de pasar de un estado solitario a uno gregario, en el que aumenta significativamente la densidad de la plaga y su capacidad de provocar daños graves."Con viento a favor, una manga de langostas puede moverse hasta 150 kilómetros en un solo día", aseguró Trumper. Por eso son claves los monitoreos para detectar el insecto en la etapa de ninfa.