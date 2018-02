El dólar se mantiene casi estable a $ 19,82

El dólar opera casi estable este lunes a $ 19,82 en bancos y agencias. Por su parte, en la plaza paralela, el blue sube seis centavos a $ 19,98, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" subió el viernes a $ 19,51.



El viernes, el billete oficial retomó su tendencia alcista: subió siete centavos a $ 19,83 en bancos y agencias de la city porteña pero terminó la semana con una baja de dos centavos, de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com.



El miércoles, el billete había tocado un nuevo récord histórico en los $ 19,95 impulsado por la demanda de empresas y bancos para cumplir obligaciones de fin de mes. Ese impulso final hizo que la divisa terminara enero con un ascenso de 5,3%. Sin embargo, el jueves se desinfló y cayó 19 centavos.



De esta manera, la minorista acompañó al Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), en el que la divisa subió once centavos y medio a $ 19,515 y terminó la semana con una caída de ocho centavos.



El Banco Nación cerrara el tipo de cambio mayorista a $ 19,495 vendedor para la transferencia y el billete quedó en $ 19,75.



Operadores indicaron que los bancos e inversores demandaron dólares para cobertura hasta tomar nuevos activos en moneda local o extranjera debido a la caída de más del 5% en la bolsa porteña.



La moneda operó con tendencia compradora y con subas en su cotización durante casi todo el desarrollo de una rueda, que tuvo un significativo monto de operaciones registradas (subió un 41% a u$s 1.106 millones). Los precios, en este sentido, tuvieron un recorrido amplio y ascendente con escasos retrocesos que no sirvieron para torcer definitivamente el rumbo alcista exhibido.



Los mínimos se anotaron en el arranque en los $ 19,45, cinco centavos arriba de los valores registrados en el final previo. Las órdenes de compra se impusieron desde temprano en el desarrollo de las operaciones generando una suba de los precios que apenas experimentaron pequeños retrocesos a lo largo de toda la sesión.



Los pedidos de compra ejercieron presión sobre la cotización que tocó máximos en los $ 19,565 en los momentos de mayor afluencia de compradores en el mercado. La oferta surgida sobre el final de la jornada moderó levemente la suba acomodando los valores en un nivel discretamente inferior a los $ 19,52 hasta el cierre.



"Los picos máximos anotados a media semana no pudieron sostenerse y cedieron a la fuerte presión de los ingresos desde el exterior, una circunstancia que tuvo un principio de fin en esta rueda, cuando el fuerte impacto regional por la suba de tasas en los Estados Unidos acopló el mercado local a la inestabilidad internacional provocando un cambio de tendencia que probablemente se prolongue durante los primeros días de la próxima semana", comentó el analista Gustavo Quintana.



Por su parte, en la plaza paralela, el blue cerró casi estable a $ 19,92 pero cedió en la semana seis centavos, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" subió dos centavos a $ 19,51 (-11 centavos en los últimos cinco días).



En el mercado de dinero, se pactó el "call-money" a 26,75%TNA y los bancos hicieron "swaps cambiarios "por u$s 505 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares simultáneas en el mercado de cambios, de spot y valores a liquidar el próximo lunes y martes.



En el circuito secundario de Lebac, donde se pactaron el equivalente en pesos de u$s 660 millones, a 19 días a 26,80%TNA y el más largo operado a 194 días a 25,50%TNA.



"El monto operado es muy importante para tener en cuenta que la tasa de interés en pesos que pagan sigue siendo un buen negocio financiero, por lo que es muy probable que el dólar vuelva el próximo lunes a parámetros parecidos al del cierre de jueves ($ 19,38)", analizó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



En el Rofex, donde se operaron u$s 751 millones, el 44% del total operado se hizo para fin de mes marcando el último precio a $ 19,783 a una tasa de 20,74%TNA. El plazo más largo operado fue diciembre, que cerró a $ 22,84 a una tasa de 18,86%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central descendieron ayer u$s 222 millones hasta los u$s 62.020 millones.