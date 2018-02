Chile ya no es un paraíso para las compras por el precio del dólar

Las compras se frenaron

Explicaciones

Cómo seguirá el dólar

El "boom" de los viajes a Chile parece que ha terminado. O, al menos, está en una franca implosión. La explicación no tiene ninguna relación con la nutrida oferta de paisajes cordilleranos, ni con el agua helada del Pacífico, ni con la cordialidad del pueblo trasandino. Nada de eso. Esto es por plata: mientras el dólar en la Argentina ya araña los 20 pesos, en los bancos de Santiago no para de bajar, lo que ha vuelto mucho menos favorable la visita a la que fuera calificada como la "Miami" de América latina.Un estudio difundido a fines de enero por la Cámara Nacional de Comercio de Chile (CNC), con datos del cuarto trimestre de 2017 sobre ventas a extranjeros con tarjetas de crédito y débito, confirma lo que se puede advertir desde este verano en los shopping chilenos: ya no se ve el mismo furor de argentinos comprando compulsivamente, como había venido ocurriendo en los últimos dos años.El informe dice que las compras de extranjeros se frenaron respecto del mismo periodo del año anterior debido "en gran medida, a la desaceleración en la llegada de argentinos al país y por el menor crecimiento de sus gastos, que fueron el motor de las compras con tarjeta extranjera en los últimos tiempos".Entre otras cosas, el relevamiento chileno compara que entre enero y noviembre de 2017 el ingreso de argentinos por aire y tierra aumentó "sólo" 17 por ciento, versus una suba del 49 por ciento en 2016 y de 47 puntos porcentuales en 2015.Hablando específicamente de las compras de argentinos (que según la CNC representan casi el 40% de las de extranjeros en Chile), el informe dice que en el cuarto trimestre de 2017 hubo una caída interanual del 7,8 por ciento. La baja es relevante si se coteja con este otro dato: entre octubre y diciembre de 2015 y el mismo periodo de 2016, el gasto de argentinos con tarjetas se había duplicado (106% más).Finalmente, el análisis de la entidad chilena dice que la categoría "Shopping" fue la que más se vio perjudicada, con una baja del 7,1 por ciento interanual en el cuatro trimestre del año pasado, lo que "se debe principalmente por la caída de las compras de argentinos"."El peso chileno anota su mejor inicio de año ante el dólar desde 2002", titulaba el diario chileno La Tercera a comienzos de enero. Y no era para menos, a partir de un alza en el valor mundial del cobre (algo así como la soja para la Argentina), el billete verde cayó a 606 pesos chilenos, un 10 por ciento menos que en enero de 2017 y 16,9 puntos porcentuales por debajo de los 730 pesos a los que llegó a cotizar el primer mes de 2016, cuando los shoppings y outlet de Santiago, Quilicura, Los Andes, Viña del Mar y La Serena explotaban de "trasandinos".En paralelo, de este lado de la Cordillera, la moneda estadounidense continúa su escalada ascendente, alcanzando casi los 20 pesos el jueves pasado. Esto es un 14 por ciento más que hace tres meses.Si se compara con enero de 2017, cuando cotizaba a 16,30, la suba ha sido del 21 por ciento, y cotejando con dos años atrás (estaba a 14), la diferencia es de 41 puntos porcentuales.Para Lucas Croce, analista financiero, la suba del dólar en Argentina debería empezar a frenarse o, al menos, "a estabilizarse en torno a los 20 pesos para luego crecer junto con la inflación". Al mismo tiempo, se espera que la moneda estadounidense siga perdiendo en el resto del mundo frente a las otras divisas, el peso chileno incluido. "Por cada euro, te dan 1,24 dólares, una relación que no se daba desde 2014. En todo el mundo está perdiendo terreno", agregó el especialista en diálogo con, dejando entrever que la conveniencia de ir a Chile a comprar seguirá en baja.Respecto de las expectativas de una corrida del dólar acá, Juan Pablo Carranza ?economista e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba y director del Instituto de Investigaciones Córdoba-Ciudad? dijo que "no va a ocurrir" porque el Gobierno tiene "un enorme colchón de dólares para intervenir si hiciera falta" y podría bajarlo todo lo que quisiera. "No lo hace porque está cómodo con un valor en torno a los 20 pesos, que creo que será el precio que tendrá por un tiempo, hasta que la presión de los exportadores vuelva a trepar", apuntó.Según la Encuesta de Operadores Financieros del Banco Central chileno, el dólar seguirá bajo en ese país por lo menos hasta octubre, para luego mantenerse entre los 615 y los 620 pesos chilenos hasta diciembre. Según los 60 operadores que participan del informe, la volatilidad del dólar frente a otras monedas y la fortaleza del cobre, el principal producto chileno, explican la apreciación del peso.