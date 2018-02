CAME pidió políticas energéticas que acompañen al sector productivo

Representantes del área de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se reunió con el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, donde se abordaron casos concretos de producciones electro dependientes como fruticultura, olivicultura y arroz.



Fabián Tarrío, presidente de CAME, sostuvo que "la política debe estar orientada a recomponer la matriz energética que impulse a los sectores productivos", comentó que durante el encuentro con Aranguren, "se planteó que para mejorar la rentabilidad y competitividad del sector primario se deben tener en cuenta, principalmente, dos variables: mano de obra y energía, utilizada tranqueras adentro y afuera. Es por ello que se esperan definiciones de las Mesas de Competitividad donde participan todos los sectores de la cadena".



En lo que respecta al tema tarifas, entre enero de 2016 y el mismo mes de 2018 las tarifas de electricidad aumentaron considerablemente e impactaron en el costo de producción. Es por eso que desde CAME le propusieron al ministro Aranguren, reemplazar el suministro de electricidad por el de gas en determinados sectores.



Sobre los problemas de competitividad que afectan a las economías regionales, los integrantes de la confederación expresaron que con las tarifas actuales "la rentabilidad y competitividad es dificultosa para todas aquellas producciones primarias de cultivos intensivos".



Por último, en la reunión se habló del rol del Estado, "en este punto expresamos que se requieren políticas energéticas que acompañen al sector productivo, más aun a todas aquellas actividades electro dependientes que busquen ser económicamente sustentables", expresaron desde CAME, a lo que el ministro de Aranguren respondió: "el esfuerzo está puesto en recomponer la matriz energética".



Entre Ríos



El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, acordó con los productores de arroz una nueva forma de cálculo de la tarifa eléctrica del sector para reducir un 20% el costo energético para los meses de diciembre y enero, ya que los mencionados meses forman parte del período intensivo para el riego del grano.



Los productores arroceros habían recibido boletas de electricidad por más de 200.000 pesos por el consumo de diciembre de 2017 y enero último.

Según expresiones del gobernador, la nueva ecuación se realizó teniendo en cuenta la actividad específica que tiene el sector que son dos meses donde se usa de manera muy intensiva la electricidad, "por tal motivo amerita un tratamiento diferencial de aquellas otras actividades que desarrollan linealmente la utilización del insumo energético", expresó Bordet.