El año pasado la industria creció 1,8% y no recuperó caída de 2016

El Estimador Mensual Industrial (EMI) que divulga el organismo oficial registró en diciembre una leve suba del 0,3% respecto de igual período del año anterior.



En lo que respecta a los bloques del indicador, en el acumulado del año respecto de 2016, se observaron crecimientos en las industrias metálicas básicas (9,2%), la metalmecánica excluida la industria automotriz (8,5%), los productos minerales no metálicos (6,2%), la automotriz (5,4%), los productos de caucho y plástico (1,5%) y la edición e impresión (0,9%).



En tanto, para la misma comparación, se registraron disminuciones en la industria textil (6,7%), la del tabaco (4,7%), la alimenticia (1,4%), la refinación del petróleo (1,4%), el sector químico (1%) y el bloque de papel y cartón (0,2%).



Dentro del rubro Alimentos, los que observaron incrementos en el acumulado anual de 2017 respecto de 2016 fueron: la producción de carnes rojas (8,3%), carnes blancas (2,4%) y yerba mate y té (2,2%).



Para la misma comparación, los rubros que presentaron disminuciones fueron: lácteos (5,9%), molienda de cereales y oleaginosas (5,4%), azúcar y productos de confitería (5,2%) y bebidas (0,8%).



En el grupo bebidas, la disminución observada en diciembre con relación al mismo mes de 2016 se origina principalmente en las caídas registradas por la actividad vitivinícola y el sector productor de gaseosas.



Para la comparación de diciembre de 2017 con respecto al mismo mes de 2016, se observan subas en las industrias metálicas básicas (17%), textil (13,3%), los productos minerales no metálicos (10,2%), la química (3,7%), el bloque de papel y cartón (2,8%), la refinación del petróleo (2,3%) y la metalmecánica excluido el sector automotriz (1,8%).



Por otra parte, para la misma comparación se registran bajas en la industria del tabaco (23,7%), automotriz (12,7%), alimenticia (7,3%), los productos de caucho y plástico (2,3%) y la edición e impresión (1,3%).



Con referencia a la encuesta cualitativa industrial, que mide expectativas de las firmas, se consultó acerca de las previsiones que tienen para el primer trimestre de 2018. En la encuesta cualitativa que también efectúa la entidad, el 80% de los empresarios consultados estimó que no tomará más personal o que incluso se producirán algunos despidos.



Respecto a la demanda interna, 51,8% anticipa un ritmo estable para el primer trimestre; 35,5% de las empresas espera un aumento y 12,7% prevé una baja.



Entre las firmas exportadoras, el 53,3% no anticipa cambios en sus ventas externas totales para el primer trimestre de 2018; 31,8% espera una suba y 14,9% vislumbra una disminución. El 61,8% de las firmas anticipa un ritmo estable en sus importaciones de insumos; 29,9% vislumbra un crecimiento y 8,3% prevé una baja.



El 58,3% de las empresas no espera cambios en los stocks de productos terminados; 24% anticipa una suba y 17,7% una disminución. El 67,8% de las empresas no espera cambios en la dotación de personal durante el primer trimestre de 2018 respecto a igual período de 2017; 19,6% prevé un aumento y 12,6% anticipa una disminución.