Habrá más aumentos en tarifas de electricidad y gas debido a la suba del dólar

La decisión de atar los precios de las naftas, la electricidad y el gas a la evolución del dólar sumará un problema más para contener la inflación.



En un contexto de altas tasas de interés, el Gobierno estimó en el Presupuesto que el promedio del dólar en 2018 estaría en $ 19,30. El relajamiento de las metas llevó a la divisa al borde de los $ 20 y eso obligará a recalcular. Es que los costos mayoristas de la luz y el gas están en dólares, así como las naftas dependen de la evolución del tipo de cambio. Aunque dicen no tener fecha, desde la cartera de Aranguren confirmaron que "habrá una revisión más adelante".



Este jueves arrancará el aumento de la electricidad, que será de aproximadamente un 18% en Entre Ríos. El porcentaje es sobre la suba ya aplicada en diciembre de 20%, según se confirmó a Elonce. Pero en las distribuidoras están atentos al movimiento de sus costos mayoristas (la generación), que irán hacia arriba. Lo mismo sucede con el gas, que tendrá un nuevo ajuste en abril, publica El Cronista.



El costo mayorista de la electricidad fue proyectado en u$s 74,8 por MWh para 2018, a una tasa de cambio de $ 19,30 por dólar, lo que representaba $ 1440 por MWh. Con la moneda estadounidense a $ 20, el precio se acerca a $ 1500 por MWh, un 4% más que la anterior estimación y un 20% más que en 2017 ($ 1250 / MWh).



Lo mismo sucederá con el gas. El precio mayorista (en boca de pozo) representa un 44% del total de la factura y el promedio ponderado para abril es de u$s 4,68 por millón de Btu, desde los u$s 4,19 actuales. En el caso de la Patagonia, La Pampa, Malargüe (Mendoza) y la Puna, será un paso de u$s 1,69 a u$s 1,93 / MMBtu.