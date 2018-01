Bancarios analizarán implementar medidas de fuerza en todo el país

El secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, adelantó que "seguramente se dispondrán medidas de fuerza" en el sector bancario a nivel nacional, luego de confirmarse que esta semana y la próxima habrá en total cuatro días de paro en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en rechazo de la modificación del régimen jubilatorio de sus empleados, votada por la Legislatura bonaerense.



"El jueves habrá un plenario de secretarios generales de todo el país y seguramente se dispondrán medidas de fuerza en todo el sistema financiero", anticipó el dirigente bancario en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red.



El escenario conflictivo en el sector bancario a nivel nacional tiene que ver con una paritaria por ahora empantanada, según explicó el sindicalista.



"Estuvimos en charlas durante todo enero y el sector empresario ofreció solamente un 9 por ciento de incremento salarial", reprochó el titular de la Asociación Bancaria.



El dirigente afirmó que su gremio planteó a las cámaras empresariales tres formatos distintos de aumentos salarial, con y sin cláusula gatillo, y que todos ellos fueron rechazados.



"Si es sin cláusula gatillo, habría que hablar de la inflación pasada, que es el único dato de la realidad, que fue 24,8 por ciento a a nivel nacional y 26,5 en Capital; hicimos una segunda propuesta, el mismo acuerdo del año pasado, 19,5 por ciento con cláusula gatillo retroactiva y sostuvieron el 9 por ciento; hicimos una tercera propuesta, la construcción de una canasta de consumo bancario de bienes, servicios y alimentos, y nos dijeron que no", relató Palazzo.



No obstante, más allá de la discusión paritaria que definirá el aumento salarial para este año, por estos días, el reclamo de los bancarios está centrado en el régimen jubilatorio del Bapro, modificado por una ley aprobada por la Legislatura bonaerense a fin de año, con el impulso del gobierno de María Eugenia Vidal.



En este sentido, el gremio anunció cuatro días de paro: jueves y viernes de esta semana, y 8 y 9 de febrero.



"No hubo posibilidad de arrimar posiciones con el gobierno porque no están dispuestos a rediscutir aspectos de la ley. En función de que no hubo avance y de que se terminó la conciliación obligatoria, se dispuso un paro de 48 horas para este jueves y este viernes, y otro paro de 48 horas para jueves y viernes de la semana que viene", especificó Palazzo.