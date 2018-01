Ilolay cerrará una de sus plantas en la provincia de Santa Fe

La empresa Sucesores de Alfredo Williner, propietaria de la láctea Ilolay, confirmó hoy que cerrará la planta que posee en la localidad santafesina de Suardi por un proceso de reestructuración que busca concentrar su producción en los establecimientos que posee en Bella Italia, El Trebol y Arrufó.

En ese marco, la firma aclaró que no despedirá personal por el cierre de esta planta y que ofrecerá traslados o un acuerdo para dar por finalizado el vínculo laboral.

"En el marco de dicho plan, la empresa priorizará el mantenimiento de la fuente de trabajo y ofrecerá traslados de colaboradores que se desempeñan actualmente en la planta Suardi hacia otras plantas de la empresa", indicó la firma en un comunicado emitido hoy.

Williner planea concentrar su producción en las plantas más grandes y dotadas con mayor tecnología, como Bella Italia, El Trebol y Arrufó, donde procesa cerca de un millón y medio de litros de leche por día para la elaboración de quesos blandos, duros, procesados y rallados; dulce de leche, crema, leche entera, descremada y en polvo; manteca, yogur, flanes y postres.

A su vez, el secretario de Lechería de Santa Fe, Roberto Tión, indicó que el cierre de planta de Suardi recién se concretará cuando se llegue a un acuerdo con los trabajadores, que al día de hoy son 65.

En el comunicado, la firma que fabrica y comercializa los productos Ilolay sostuvo que su plan de reestructuración "no constituye un hecho aislado, sino que obedece a la estrategia de negocio trazada por la empresa, por la cual se priorizan las ubicaciones cuya tecnología permita un desempeño competitivo".

Además, aclara que "las razones de esta decisión no guardan ninguna relación con cuestiones sindicales ni hechos particulares de algún colaborador ni de ninguna otra naturaleza, más que las señaladas precedentemente".

"No peligra ningún puesto de trabajo, lo que la empresa ofrecerá a sus colaboradores en este caso, es la continuidad laboral, reubicándolos en otras dependencias", añade el texto.

Williner destacó que "es una empresa argentina que opera desde hace 90 años, generando trabajo, realizando inversiones, gestionando con responsabilidad y haciendo los esfuerzos necesarios por mantener una fuente de trabajo cuyo objetivo es la sustentabilidad".