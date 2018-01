Según Macri, la cláusula gatillo se puede aplicar en "algunos sectores"

El Gobierno considera que en "algunos sectores" se podría aplicar una ´cláusula gatillo´ en el marco de las paritarias para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.



Así lo consideró el presidente Mauricio Macri, al asegurar que "no es innegociable" que en las negociaciones de este año se incluyan esas cláusulas por las que, si el costo de vida supera el acuerdo firmado, el empleador abona un plus, como ocurrió la semana pasada con el sector Comercio.



Macri dijo que cada sector tiene que "sentarse a negociar de acuerdo con su propia realidad", en medio de las preocupaciones del gobierno por la presión sobre el costo de vida que podrían terminar provocando algunos acuerdos salariales.



Las paritarias deben ser homologadas por el Ministerio de Trabajo, que suele tener la última palabra en las negociaciones.



Por eso, las declaraciones presidenciales son seguidas de cerca por los sindicatos que reclaman aplicar una cláusula que gatille el pago de un adicional en caso de que la inflación termine superando al porcentaje acordado de ajuste.



La cláusula gatillo "no es innegociable, pero tiene que quedar claro que la paritaria es de cada sector, es libre, cada sector tiene que sentarse a negociar de acuerdo con su propia realidad", sostuvo el jefe de Estado.



En declaraciones radiales, Macri recordó que también está la paritaria del Estado, a nivel nacional, provincial y municipal. Y el Estado, más allá de lo que querría, tiene que pagar solo lo que puede".



"En base a los impuestos que recauda el Estado, se debe decir ´puedo pagar solo ésto'. Y lamento si es poco. Hay que adaptarse a su propia realidad, no hay otra´", enfatizó.



Por otra parte, insistió con que la Argentina "tiene que tener una inflación de un dígito", algo que, a su criterio, es un "rumbo que no se puede negociar".



"Claramente hemos visto que dado la rigidez de muchos sectores, que no quieren ceder, llegar al dígito de inflación (este año) producía tensión. Pero lo que tiene que quedar claro es que la inflación es algo que los está estafando. Espero entonces llegar a un dígito en 2019", resaltó.



Y añadió que "primero, la inflación es producto de que el Estado gasta más de los impuestos que pagamos. En consecuencia, la austeridad debe ser un ejemplo que venga desde la política".



"Tenemos que cuidar el mango de los argentinos cada día. Estamos en una urgencia y no hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy", dijo Macri.