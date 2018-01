Por aumento de los combustibles, temen despidos en estaciones de servicio

YPF, la principal petrolera del país y con capital mayoritario estatal, se sumó a sus competidoras y aumentó este miércoles el precio de la nafta premium en 4,5% y el resto de los combustibles básicos, incluido el gasoil, en 4%. En las estaciones de servicio de bandera YPF en Gualeguaychú la nafta súper llega a $26, 41 el litro y la premium 30,21 pesos el litro mientras que el gasoil se ubica a 22,37 pesos.



A principio de año, la petrolera Oil aumentó sus precios en un 6% promedio, y en la misma proporción incrementaron sus productos días después Shell y Axion.



Cabe recordar que tras la decisión del Gobierno nacional de desregular el mercado de combustibles desde el 1 de enero, las petroleras tienen la libertad de poder fijar sus precios de acuerdo a sus expectativas productivas y comerciales, pero la preocupación de los empresarios es que YPF que es la que cuenta con la mayor participación del mercado nacional del combustible, es la que está moviendo los precios constantemente.



Julio Benedetti secretario gremial del Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicios de Entre Ríos, remarcó que: "por ahora no se ve una merma en el consumo por la temporada turística, pero para marzo esperamos una baja importante, ya la gente comenzó a reducir su movilidad en el auto, para ahorrar combustible, a los usuarios les cuesta cada vez más poder llenar el tanque. Inevitablemente esto ocasionará una baja en el consumo, esto significa menos trabajo y prescindir del personal que no haga falta".



Señaló que "la petrolera que tiene que regular el mercado que es YPF, es siempre la primera en aumentar y la que termina armando el descontrol en los precios de las demás petroleras, se ha dado el caso de que ahora Shell aumenta primero que YPF, pese a que pudo mantener los precios más bajos del mercado por un tiempo".



En esta línea explicó que: "cuando sube el barril de petróleo los combustibles suben, cuando el dólar está en alza los combustibles suben, pero cuando hay una tendencia a la baja, los precios no se acomodan en ese sentido, sólo hubo una merma en los precios del 1 por ciento durante el 2017, pero eso fue insignificante.



El problema que también encarece el litro de combustible es la cantidad de impuestos que se cargan, y todo para mejorar la recaudación a nivel nacional".



Benedetti dijo a El Argentino que la tan mentada desregulación del precio del combustible, "no sirvió para nada, con esa medida esperábamos que el gobierno nacional controlara más el tema de la reventa de combustible por fuera de las estaciones de servicio, pero los revendedores continúan vendiendo y esto de alguna manera afecta a las estaciones de servicio y a la generación de empleo en el sector".



Paritarias 2018



Al consultarle por las paritarias 2018, el dirigente gremial aseguró que "necesitaríamos negociar un aumento del 30 al 35 por ciento, para poder recuperar poder adquisitivo en el salario, pero entendemos que va a ser difícil, pero tampoco el 30 por ciento nos alcanza si tenemos en cuenta el gran incremento que hemos tenido en los servicios".