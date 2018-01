Los desembarques marítimos en noviembre superaron las 58 mil toneladas

Así consta en el informe de Industria Pesquera elaborado por la consultora Economía & Regiones.



También se señaló que "en el acumulado de los primeros once meses, las toneladas alcanzaron a 720.885, +10,8 por ciento interanual".

Los datos provisorios de diciembre 2017 muestran desembarques por 45.692 toneladas, -6,2% menos que en el mismo mes de 2016 y el 2017 cerraría con un total de 766.577 toneladas, un +9,6 por cientyo más que en el año anterior.



Chubut (+36,6%) y Santa Cruz (+16,9%) son las provincias con incrementos en los desembarques en 2017 y en sentido contrario, se presentaron bajas en Río Negro (-10,1%) y Tierra del Fuego (-14,6%) mientras que en Buenos Aires no hubo variaciones interanuales.



Según el reporte, el incremento de los desembarques en 2017 responde principalmente al mayor volumen de langostino (+34,9%), merluza hubbsi al norte del paralelo 41º (+15,5%) y calamar illex (+34,9%) especies que representan el 49,3% de los desembarques del año.



En tanto, las exportaciones crecieron +8,4% en noviembre y +1,4% en el acumulado, estas últimas por los mayores envíos a Brasil (+30,8%), Japón (+50,2%) y Rusia (+17,4%).



Las divisas generadas por el sector fueron de USD 146 millones en noviembre (-1,4%), acumulando USD 1.837 millones en los primeros once meses (+17,1%).



En Octubre, los precios de exportación subieron interanualmente: calamar entero (+13%), filetes frescos de merluza (+3,3%) y el promedio del total de merluza (+3,4%).



A diciembre 2017 la competitividad precio del sector está -22,8 por ciento por debajo de febrero 2016.

