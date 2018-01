Para CAME, la venta de dólares en los comercios tendrá un impacto "positivo"

"La medida tendrá un impacto positivo en la economía no sólo porque simplifica una operatoria que forma parte de la vida cotidiana de individuos y empresas, sino porque reduce la especulación y elimina la informalidad de ese mercado", destacó la entidad en un comunicado.



Además, incorpora "una posibilidad de ingresos adicional para los comercios que lo deseen y podría reducir los márgenes entre compra y venta".



"Apunta a seguir levantando barreras y desburocratizando la economía, se trata de pequeñas acciones positivas que reduzcan el laberinto de costos que enfrentan empresarios y consumidores cotidianamente", consideró el presidente de la CAME, Fabián Tarrío.



En el interior del país, donde hay pocos bancos y el precio del dólar suele ser más elevado, la medida podría nivelar los valores con las grandes ciudades porque aumentará la oferta y habrá más lugares habilitados para comprar, evaluó la Confederación.



"También blanquea un mercado que tenía un sinnúmero de actores ilegales y los obligará a formalizarse para que el público encuentre más seguro comprar en comercios", destacó el comunicado, que también enfatizó que se podrá tributar más y así aumentar los ingresos fiscales.



No obstante, la entidad reconoció que "no todos se sumarán porque aumenta la liquidez en efectivo y requerirá mayores medidas de seguridad".



"A las pymes exportadoras les permitirá realizar o recibir giros de comercio exterior por casas de cambio, lo que mejora la competencia con los bancos y debería bajar los costos", al tiempo que "reduce la especulación con el dólar y el valor blue debería converger al valor del dólar formal", según la previsión presentada por la CAME.



En el caso del turismo internacional, la medida es "muy positiva" porque facilita la operatoria y vuelve "más atractiva a la Argentina".



"Hay que ver cómo se reglamenta para no facilitar operaciones de blanqueo de dinero producto de narcotráfico o venta ilegal de mercaderías en lugares no habilitados", concluyó el comunicado.



El Banco Central sancionó el jueves un nuevo marco normativo para habilitar a partir de marzo a comercios y personas físicas, a través de un trámite rápido, a operar en el mercado de cambios.



De esta manera, un supermercado, una cadena de electrodomésticos, un hotel o cualquier otro comercio podrá adicionar la operación con monedas extranjeras a su actividad principal, del mismo modo que podrá hacerlo un individuo, con lo que se facilita el acceso al cambio, en particular para los turistas extranjeros.



Mediante el decreto 27/18, el BCRA dispuso que las empresas de cualquier sector que operen de manera habitual en el mercado libre de cambios podrán funcionar como agencia de cambios con el único requisito de inscribirse en el "Registro de operadores de cambio".



También podrán hacerlo las personas físicas que previamente hayan constituido una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) o una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS).



Ámbito.com.