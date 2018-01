Aseguran que avanza el yuyo colorado en la provincia

Se llevó a cabo una jornada de campo donde se mostraron una serie de ensayos para el manejo con preemergentes del complejo de malezas que hoy son un flagelo para nuestros cultivos, haciendo hincapié en el Yuyo Colorado.



"En Entre Ríos avanza el yuyo colorado y se suma al capín y la rama negra que ya están presentes en la provincia. Esto complica sobre todo al sistema de manejo y además conlleva una inversión mayor. El colorado se diseminó por varias zonas de la provincia, por lo que creemos que habría que empezar a pensar un sistema de producción con más presión de otras especiesdistintas".



Así lo explicó a Campo en Acción, Juan Caporicci, ingeniero agrónomo, Coordinador de Herbicidas para Argentina y Uruguay en FMC Química S.A. quien además no descartó que a futuro nuevas especies, especialmente gramíneas, amenacen la región.



Mirando hacia el futuro, el ingeniero afirmó: "avizoramos un escenario de malezas combinadas, eso hacen que losproductos que salgan al mercado deberán tener un buen espectro y ser cada vez más contundentes. Aparte estamos pensando en que un producto no puede ser el mismo para todo el país, por lo que veremos productos específicos para cada lugar".



Por otro lado desde la compañía analizan la necesidad de pensar en más de un modo de acción y más de un principio activo para tratar de controlar las poblaciones más agresivas de gramíneas.



En esta misma línea Caporicci, consideró que todo el escenario de malezas no se maneja solo con herbicidas, por lo que van a empezar a trabajar en cómo el producto se ajusta a un sistema de producción trabajando con todas las variables que intervienen.



En otros paísesla problemática de malezas resistentes es similar. "Si miras por ejemplo a EEUU, tiene yuyos colorados con cinco modos de acción incorporados como resistentes. Nosotros hoy todavía estamos con glifo, un ALS mezcladas y ahora pareció una denuncia a resistencia hormonales, con lo cual estamos todavía a tiempo de hacer las cosas bien"- concluyó Caporicci.



Más adelante, Nicolás Bosco Responsable Técnico de la empresa FMC, comentó que hace ya 3 años vienen trabajando con el yuyo colorado sobre todo en la zona de la costa del Paraná donde aparecieron los primeros escapes de esta maleza resistente a glifosato que hoy por hoy se ha extendido a toda la provincia.



Para tal caso FMC, está presentando Capaz Elite, una mezcla pre formulada con sulfentrazone con metolachlor. "Creemos que es muy buena herramienta para la provincia de Entre Ríos"- afirmó el ingeniero.



Consultado por el uso de pre- emergentes admitió que cuesta mucho hacer adaptar esta modalidad al productor porque vienen con una idea de manejarse con glifosato, por lo que el productor espera que la maleza este nacida para poder aplicar.



"El tema es que estas malezas nos cambian el paradigma con el que veníamos trabajando, tenemos que empezar a planificar sobre las malezas que tenemos en los lotes para pensar en los pre emergentes que hoy por hoy son la estrategia más contundentes para controlar este tipo de malezas que son de semillas muy chiquitas y cuando nacen tienen varias camadas, entonces necesitamos algo que este en el suelo y no correrlas de atrás"- explicó.



Por último sostuvo que otra herramienta que se debe ir incorporando son los cultivos de cobertura: "Hay que ver bien la calidad del lote, el registro de lluvia y analizar si podemos enfrentar ese consumo extra que tienen los cultivos de cobertura que mejoran mucho la infiltración y la estructura de los suelos".



Finalmente dialogamos con Juan Manuel Pautasso, Jefe de la AER Diamante del INTA, quien expresó: "la problemática de las malezas resistentes llegaron para quedarse, nosotros realizamos ensayos de alternativas de herbicidas, siendo conscientes que no es la única herramienta sino que es una más que se suma a las distintas alternativas".



En detalle, para este ensayo se utilizó un cultivo de soja de segunda sembrada sobre trigo. Se usaron cuatro productos -probando uno con otros y con repeticiones-. Los técnicos pudieron ver los resultados y la idea es ir continuando la observación durante el desarrollo de la campaña.



"Cualquier maleza sea resistente o no, tiene su limitación de su control por los herbicidas cuando tiene un estrés en este caso hídrico. Lo que sí hemos visto es que cuando el manejo se hace adecuadamente se puede controlar", afirmó Pautasso y agregó que desde hace 3 años que apareció el yuyo colorado en Diamante, están trabajando sobre las alternativas de control, evaluando y cuantificando el daño en las plantas y en los rendimientos de los cultivos.