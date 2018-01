Cerraron siete almacenes en dos meses en Gualeguaychú

El martes, desde YPF anunciaron el aumento del 4,5 por ciento en las naftas y del 4 en el gasoil. De esta manera, la empresa estatal se sumó a la mayoría de las otras compañías, que ya habían tomado la medida. Esto generó preocupación por el traslado de las subas a los precios de los alimentos. En Gualeguaychú cerraron siete almacenes en los últimos dos meses.



"Frente al anuncio, aún antes de que se haga afectivo, los precios de góndola ya están remarcados", resumió Hipólito Leuze, presidente del Centro de Almaceneros de Gualeguaychú en diálogo con el diario ElDía.



"Los aumentos son ineludibles. No sólo por la suba de la nafta, sino también por los impuestos -municipales y provinciales- y las subas en las tarifas de energía y gas que venimos sufriendo desde el año pasado", explicó el referente del sector.



Según un análisis llevado a cabo por los Almaceneros de la ciudad entrerriana, durante el año pasado los precios de los productos básicos de consumo masivo -arroz, harina, legumbres, fideos, leche, lácteos, etc.- se incrementaron en un 25 por ciento anual, de enero de 2017 a enero de 2018. Pero eso no es lo más preocupante, en lo que va del año la suba trepó hasta el 4 por ciento, porcentaje que está en línea con el último aumento de combustibles.



El Centro de Almaceneros cuenta con 347 socios, entre grandes, medianos y pequeños. Y si bien sus autoridades saben que los comercios del tipo, si se incluye a los kioscos de barrio, son muchísimos más -se habla de cerca de 1000 locales en toda la ciudad de Gualeguaychú- cada pérdida laboral es un golpe fuerte para el sector.



En este sentido, Leuze confirmó que entre diciembre y enero cerraron sus puertas sietes almacenes barriales por la imposibilidad de hacerle frente a la crítica situación, con un mercado cada vez más debilitado y con la competencia de supermercados chinos como uno de los mayores inconvenientes a sortear. "Además hubo tres almacenes que debieron vender el fondo de comercio", agregó. Y, con respecto a la inflación, el presidente de los Almaceneros aseguró que "dos o tres meses antes de las fiestas los precios se mantuvieron bastante estables", pero "después del año nuevo se notó el incremento que ahora llega al 3,8 y hasta el 4 por ciento, generando estas consecuencias indeseadas".