Dólar récord a contramano del mundo: Preocupa el impacto en los precios

Con una demanda recalentada debido a la expectativa de tasas reales en pesos más acotadas, el dólar profundizó su escalada alcista este miércoles al trepar otros 27 centavos al nuevo récord de $ 19,93 en bancos y agencias de la city porteña.(+4%), desde los $ 19,16 del jueves pasado, ante la atenta mirada del BCRA que por el momento sigue sin intervenir directamente en las operaciones cambiarias.En el segmento mayorista donde operan los grandes jugadores del mercado, la divisa saltó 32 centavos y medio al nuevo máximo histórico de $ 19,69, registrando su quinto ascenso consecutivo. El Banco Nación cerró el tipo de cambio a $ 19,65 para la transferencia (y el billete a $ 19,90). De este modo, en apenas una semana la cotización del dólar en el MULC acumula un alza de 81 centavos (+4,3%).La de este miércoles fue otra rueda con gran volumen de negocios, unos u$s 776,6 millones (un 6% menos respecto del martes), a partir de la fortaleza de la demanda y la retracción de la oferta, acentuando una tendencia compradora que le permitió alcanzar nuevos máximos históricos.(el 2 tocó un mínimo de $ 18,43), ante la expectativa de una política monetaria más laxa luego de los cambios anunciados en las metas de inflación para este y los próximos años.Pero. "Con una perspectiva de mediano plazo, y dependiendo del nivel de las tasas de interés, el dólar podría estabilizarse a partir de los ingresos de divisas por las emisiones de deuda en el exterior y el inicio de la cosecha gruesa del agro", resalta un informe de Neix reproducido porMientras en Argentina el dólar se disparó y alcanzó niveles récords,después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijera que recibía con beneplácito la debilidad de la divisa.En un quiebre respecto a la alabanza a la fortaleza del dólar, Mnuchin señaló que la debilidad del dólar era positiva para el comercio estadounidense, en comentarios durante el Foro Económico Mundial en Davos, en vísperas a la llegada de Trump a la ciudad turística suiza.El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de seis grandes monedas, cayó bajo el umbral de 90 por primera vez desde diciembre de 2014 el miércoles, y se depreció un 0,9%, a 89,28 unidades. En Brasil, en tanto, el real se apreció un 2,4% a 3,16 por dólar, luego de que la Justicia de ese país ratificó la condena por corrupción contra el expresidente Lula por el escándalo del llamado Petrolao.Infografía:-Ámbito FinancieroEconomistas advirtieron en diálogo con, quePara el director ejecutivo de Libertad y Progreso, Aldo Abram, el problema es que la demanda de pesos está cayendo, "en principio por todas las dificultades y la violencia que se vivió en torno al Congreso en el marco del tratamiento de la reforma previsional"."Los incidentes generaron incertidumbre hacia fines de año y eso se profundizó por el anuncio del recalibramiento de las metas de inflación que generaron una expectativa de mayor expansión monetaria", sostuvo.Asimismo, señaló que se corroboró con la baja de tasas que efectivamente "vamos a ir a un ritmo de mayor emisión de pesos". Abram agregó que la depreciación del peso va a llevar en unos meses a una suba de tarifas de servicios y en lo inmediato a un aumento de precios en las góndolas de los supermercados.En tanto, el titular de la consultora PxQ y exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, afirmó que una suba del tipo de cambio significa precios más altos, lo cual se traduce en una caída de la actividad económica. "Básicamente se está pensando que inflar la economía va a reactivar el mercado y me parece que es al revés", consideró al tiempo que agregó que "tener un dólar más alto puede ser una buena noticia para el ingreso de los exportadores, aunque en general te genera una recesión"."El Banco Central está tratando de convencer al mercado de que una depreciación es expansiva pero la verdad que no, va a ser recesiva", aseguró el exfuncionario.Con respecto a la posibilidad de que la escalada del dólar impacte en los precios, señaló: "Me parece que el consumo masivo se va resentir. Y lo mismo va a pasar con los insumos de uso difundido que están dolarizados. El plástico, el cemento, el asfalto, también van a tener una recomposición de precios".Álvarez Agis advirtió que coyunturalmente es el peor momento para dejar subir el tipo de cambio porque se está a punto de abrir las negociaciones por paritarias. "No es lo mismo para la inflación si cerrás paritarias en torno al 25% que si lo hacés en15% como pretende el Gobierno", sostuvo.Por último, dijo que el reajuste de tarifas va muy rápido en el primer semestre y que parece que lo único que va a poder hacer el Gobierno para morigerar la suba de precios es anclar la paritaria. No obstante, aclaró que esa decisión se paga con una baja en la actividad económica.En esa línea opinó el extitular del Banco Central, Arnaldo Bocco, quien aseguró que "con lo que se devaluó la moneda en los últimos sesenta días, ya hubo una recomposición de precios"."Todo tipo de devaluación te afecta en los bienes transables. Por ejemplo, en los precios de los alimentos. Y eso va a tener influencia sobre las tarifas y sobre los servicios públicos", indicó en coincidencia con sus colegas."Ahora bien, pasada la barrera de los veinte pesos para el tipo de cambio, va a haber una escalada de precios mucho mayor. Suben los insumos que son exportables como la leche, la carne, el aceite que son parte de la canasta de consumo masivo", concluyó.