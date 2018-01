La soja registró otra fuerte suba y llegó a los $ 5.400 por tonelada

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ofreció este miércoles precios alcistas tanto por los cereales como por las oleaginosas y generosos volúmenes comercializados.

Por soja, la oferta de compra ascendió a 5.400 pesos la tonelada, es decir 150 pesos más que el martes.



En el Mercado a Término de Rosario (ROFEX), el contrato de Soja Fábrica Mayo´18 cotizó a u$s 270 la tonelada.



Por su parte, el precio de compra por maíz disponible se mantuvo en $ 3.000 la tonelada y la oferta por trigo marzo fue de u$s 167 dólares la tonelada y de 3100 pesos, la entrega inmediata.



En tanto, el mercado de Chicago cerró con subas: La soja, ante condiciones climáticas adversas para los cultivos en Argentina, y los cereales, producto de compras de fondos.



La soja tuvo su octava suba consecutiva al avanzar un leve 0,6% a u$s 364,6 la tonelada; el maíz obtuvo 1,5% a u$s 159,10 y el trigo trepó un 2,7% a u$s 159,10 la tonelada.