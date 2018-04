Productores de trigo en Entre Ríos, con más pérdidas que ganancias

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos junto al INTA EEA Paraná, elaboraron un informe económico reporte post campaña del trigo, utilizando los rendimientos promedios obtenidos y con datos de precios y comercialización aportados por la red de colaboradores. Rendimientos y costos de producción fueron algunos de los datos resaltados.



El presente reporte, expone los resultados para las cuatro zonas en las que se encuentra dividida la provincia de Entre Ríos:



-Norte (departamentos Villaguay, Federal, Feliciano y La Paz),

-Este (departamentos Federación, Concordia, San Salvador y Colón),

-Oeste (departamentos Paraná, Diamante, Victoria y Nogoyá) y

-Sur (departamentos Tala, Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú).



Detalle:



Zona Este: En este sector se obtuvo un rendimiento promedio de 2.100 kg/ha donde el productor para hacer frente a los todos los gastos incurridos, incluyendo el arrendamiento, necesitó 2.620 kg/ha, lo que arroja un margen negativo de 520 kg/ha.

Mientras que, sin arrendamiento, los kilogramos necesarios para cubrir los costos son 2.250 kg/ha rinde que tampoco fue logrado, aunque se produjeron menores perdidas en torno a los 150 kg/ha promedio.



Zona Oeste: el rinde promedio obtenido fue de 2.600 kg/ha, necesitando el productor cosechar 2.810 kg/ha para cubrir el total de los gastos con el arrendamiento. En tanto que, sin arrendamiento el reporte arroja 2.280 kg/ha. Para la cobertura de costos; Con lo cual en campo propio el resultado fue positivo versus al productor que alquilo, quien no lograría cubrirlos.



Zona Sur: Aquí fueron necesarias 3.000 kg/ha para cubrir todos los gastos incluyendo el arrendamiento, en tanto sin arrendar se requirieron 2.440 kg/ha. El rendimiento promedio obtenido en la presente campaña fue de 2.500 kg/ha. Con lo cual el margen positivo fue muy ajustado en campo propio, mientras que en campo arrendado tuvieron pérdidas aproximadas a los 560 kg/ha.



Zona Norte: Por último, con un rinde promedio de 2.500 kg/ha; bajo arrendamiento, fue necesario obtener 2.790 kg/ha para cubrir todos los gastos, con lo cual se produjeron perdidas en torno a los 300 kg/ha, mientras que sin arrendamiento se necesitaron obtener 2.240 kg/ha. Siendo esta modalidad la que tuvo un margen positivo para dicha zona.



Con los datos expuestos anteriormente podemos concluir que en la provincia de Entre Ríos los productores que realizaron la siembra de trigo mediante la modalidad "arrendatario" es decir alquilando o arrendando campo, no lograron cubrir los costos de dicha producción, obteniendo como resultado perdidas.



En contraposición los productores que sembraron la misma semilla pero en campos de su propiedad, evitando de esta manera los gastos de arrendamiento, lograron alcanzar un resultado positivo, obteniendo alguna utilidad, a excepción de la zona este, donde propietarios y arrendatarios sin distinción no pudieron cubrir los gastos.