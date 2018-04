Por la falta de lluvias en una zona de Argentina, la soja sigue en suba

El mercado agropecuario en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) exhibió el martes ofrecimientos de compras dispares, un ritmo inferior de comercialización que la rueda pasada y por soja la oferta de compra ascendió 50 pesos a $5.250 la tonelada.



En el Mercado a Término de Rosario (ROFEX), el contrato de Soja Fábrica Mayo´18 cotizó a u$s 267.4 la tonelada.



Por su parte, el precio de compra por maíz disponible se mantuvo en $ 2.900 la tonelada y la oferta por trigo marzo subió a $ 3.200 la tonelada.



El mercado de Chicago cerró con saldo dispar: la soja ajustó con subas, ante condiciones adversas para los cultivos en Argentina, mientras que, los cereales finalizaron con bajas, producto de toma de ganancias por parte de los fondos de inversión.



La soja subió un 0,2% a u$s 362,39 la tonelada y anotó su séptima alza consecutiva; el maíz retrocedió un 0,2% a u$s 138,28 y el trigo bajó un 1% a u$s 154,88 la tonelada.