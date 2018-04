Fracasaron nuevamente las negociaciones salariales en el sector bancario

Juan Carlos Navarro advirtió que, ante este panorama, se realizarán medidas de fuerza.



En la reunión que se llevó a cabo este martes en la sede del Ministerio de Trabajo, las cámaras empresarias volvieron a ofrecer una suba del nueve por ciento con cláusula gatillo, oferta que viene siendo sistemáticamente rechazada por La Bancaria.



"Como las cámaras empresarias no modificaron la oferta, La Bancaria retiró de la audiencia y advirtió que está en libertad de acción para realizar la medida de acción que considere necesaria", informó Navarro a APF.



Luego recordó que el 1º de febrero habrá un plenario de secretarios generales "donde se determinará el plan de lucha que se llevará cabo el próximos mes ante la falta de respuestas".



Más adelante informó que el Ministerio de Trabajo citó a una nueva audiencia, pero advirtió que no está confirmado si La Bancaria concurrirá.



Más adelante indicó que el Ministerio de Trabajo citó a una nueva audiencia, pero advirtió que no está confirmado si La Bancaria concurrirá.



Los trabajadores esperan que "al menos se ofrezca el porcentaje de inflación que está estipulado para este año, el 15 por ciento, y una cláusula gatillo por si el índice inflacionario es mayor al previsto", indicó el dirigente gremial.



También los bancarios piden que se reconozca el pago de un monto por el día del bancario (las empresas quieren pagar un monto menor) y que se pague el bono de fin de año (que se venía otorgando y este año no se pagó), señaló. (APF).