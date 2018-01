Cooperativa Apícola se propone elaborar miel orgánica

La comisión directiva de la Cooperativa Apícola Gualeguaychú recibió este mes en el edificio que construye a la vera del camino de Maya en Pehuajó, al técnico del Programa para el Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI) Javier Crettaz.



Fue luego de obtener una parte de los aportes gestionados ante el organismo que depende del ministerio de Agroindustria de la Nación, con el fin de avanzar en los últimos tramos de ejecución de la obra que permitirá a los socios, contar con la sala de extracción comunitaria que cumplirá con los standares de higiene y salubridad exigidos por los destinos internacionales que aparecen como potenciales compradores de las mieles entrerrianas. Otro programa nacional también hará posible que la entidad se provea de herramientas, como extractores y cuchillos desoperculadores automáticos.



A su vez, la sala tendrá un espacio para depósito en el que acumulará los tachos que luego podrán ser parte de lo que se destine al comercio exterior, un tipo de negocio que la cooperativa inició en nuestra ciudad hace más de 10 años con el puerto seco que funcionó en la ex FACHAL. Una vez homologado por las autoridades sanitarias y tributarias, la nueva sala también obtendrá el estatus de puerto seco, habilitado para consolidar los contenedores que serán enviados a los puertos fluviales cercanos.



Jorge Spiazzi, de Urdinarrain, Secretario de la cooperativa que actualmente preside Gustavo Sack, comentó que después de un año de trabajar con el Ministerio de la Producción -ahora Secretaría- se pudo concretar el acceso al fondo que tiene como objetivo el apoyo a la producción y a las economías regionales que apuntan al agregado de valor. "Se presentó un proyecto para terminar la sala de extracción y habilitar el depósito fiscal, que fue aprobado y se estaba esperando el desembolso que se produjo en el mes de diciembre. El monto total es de 890.000 pesos de los cuales se entregaron 500.000 en una primera etapa" indicó.



Respecto de lo que se proponen, describió que "buscan mejorar la estructura operativa de los apicultores de la zona y centralizar la actividad. "Se facilita todo lo que es toma de muestras, análisis, control y no solo para los socios sino que también se podrá prestar servicios a terceros que estén con ganas de mejorar la producción y hasta participar en las exportaciones".



El otro programa que provee la maquinaria aún no está resuelto, sino que depende de la implementación del que ya si se consiguió el desembolso, por lo que estimó que hacia el mes de marzo ya se podrá contar con esas herramientas y consideró que con eso se logrará una muy buena capacidad operativa.



Respecto del puerto seco la exportación se podrá realizar desde la misma sala y afirmó que eso "ahorra muchos costos logísticos, despacho aduanero, consolidación del contenedor, entre otros".



En cuanto a la obra civil estimó que se lleva ejecutado un 85 % y lo que más falta son las terminaciones y la adecuación de las instalaciones para lo que tiene que ver con lo sanitario de modo de cumplir con las reglamentaciones aduaneras como una norma europeas como la HACCP, que habilitan la exportación a ese destino.





Miel orgánica un mercado con demanda no satisfecha



Spiazzi habló de ese nicho que la cooperativa comenzará a explorar, por las buenas perspectivas de mercado que tiene a nivel global. "El mercado está y tiene mucha demanda actualmente y la oferta no está cumpliendo, sobre todo en países del norte de Europa". Opinó que "la provincia de Entre Ríos tiene un potencial muy importante en lo que es producción orgánica, hay que buscarle la vuelta porque no es fácil, y lleva más reglamentaciones, más estructura y un cambio cultural en la forma de producir. Explicó que pasa más por eso que en un aumento de costos, "no es considerable lo que aumenta". "Hay que ser muy formal y estructurado" sostuvo



Añadió que "lo interesante es el precio, es muy superior a lo que se paga actualmente (por la miel producida con los métodos convencionales) se llega a pagar entre un 80 % más y hasta el doble según el tipo de miel". Evaluó que esta meta productiva "es posible y viable, hay que organizarse y hacerlo".



Citó que "muchos países del primer mundo están consumiendo productos naturales y sin contaminantes, de alta calidad y no necesariamente masivos. Entonces tienen un costo más elevado porque tienen esas particularidades. Eso no solo pasa con la miel, sino con muchos otros productos alimenticios en los que el segmento de consumo buscan que sean hechos de modo artesanal y están dispuestos a pagar la diferencia" remarcó.



Respecto de cómo implementar ese tipo de producción, señaló que "lo primero y más importante es identificar los lugares "que sean naturales" y que "dentro de la provincia hay muchos que no son productivos en términos agrícolas o que la frontera agrícola no les ha llegado y no hay contaminación cruzada con agroquímicos ni transgénicos".



"Estamos totalmente decididos y con ganas de hacerlo, es cuestión de animarnos y que alguno empiece a romper las barreras. Se debe implementar este año porque un producto se considera orgánico después de un año de producirlo en esas condiciones. Si empezamos en enero recién podríamos comercializar en enero del año que viene. Lleva tiempo y dedicación y tal vez que al principio los frutos no se van a ver pero con el correr del tiempo va a ir mejorando", destacó. (Acción de Larroque)