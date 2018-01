Los bancos no piensan bajar las tasas de interés de sus créditos

Pese a que el Banco Central (BCRA) recortó en poco más de 150 puntos (1,5 puntos porcentuales) sus tasas de interés de corto plazo, la mayoría de los bancos no piensan por ahora en ajustar a la baja las tasas de interés de sus créditos, que, sin embargo, sí subieron en la segunda mitad de 2017 casi en forma paralela a la suba de tasas de la autoridad monetaria.



En un relevamiento realizado por el diario La Nación entre los principales bancos públicos y privados del país, sólo el Banco Ciudad afirmó que había bajado en 300 puntos (3 puntos porcentuales) la tasa de descuento de cheques para empresas, y que estaba además evaluando alguna baja adicional para este segmento de clientes.



En el resto de las entidades, la respuesta fue casi siempre la misma: "Vamos a esperar qué hace el BCRA con la inflación de enero -y su decisión de tasas en febrero- para ver si podemos empezar a bajar las tasas de los créditos en algo hacia fin del mes que viene o marzo".





"No vamos a bajar nada por ahora -confió el responsable de prensa de un banco extranjero de primera línea que pidió no ser identificado-. Se espera ver la reacción del Central a la inflación de enero".



En esa posición está la mayoría de las entidades bancarias. "Lo estamos evaluando [por la baja de tasas], quizá para determinados segmentos sí podemos llegar a hacer alguna oferta puntual, pero es demasiado pronta la baja de tasas del Banco Central", respondieron desde un banco nacional de primera línea, también con la condición de no dar el nombre.



Subas

Los bancos habían ajustado al alza las tasas de sus créditos en noviembre pasado y luego nuevamente en diciembre, mes en el que incluso habían retocado en hasta 2 puntos porcentuales las tasas de sus créditos hipotecarios, que son las líneas de más largo plazo y, por lo general, las últimas en reaccionar a cualquier movimiento del mercado.



Con el cambio de metas de inflación para 2018, que pasaron del 12% al 15%, sin embargo, el BCRA arrancó enero bajando sus tasas de interés de referencia.



Pero en el mercado no hay demasiadas certezas con respecto a si la entidad que maneja Federico Sturzenegger continuará o no con el proceso de baja de tasas, sobre todo luego de conocerse que en diciembre la inflación fue bastante más alta de lo previsto (del 3,1%) y que ahora los economistas privados están estimando para este año que el índice general de precios subirá en torno al 18%, ya tres puntos por arriba de la nueva meta del BCRA.



Gabriel Caamaño, economista de la Consultora Ledesma, señala que además ahora en los bancos juega un factor adicional que los frena a bajar las tasas de los créditos, y es que ya no tienen el excedente de liquidez que tenían a comienzos del año pasado, con lo cual deben competir por los depósitos de los ahorristas para financiar su negocio y, por ende, también están algo más restringidos para bajar las tasas que pagan al público por sus pesos.



Según datos del BCRA, mientras la colocación de nuevos préstamos en pesos crece a una tasa del 45% interanual, los depósitos del público van más rezagados. Exhiben una tasa positiva de 27 por ciento interanual.

Fuente: La Nación