Argentina busca establecer mayor valor agregado a los lácteos en Brasil

Con un crecimiento de las ventas, medidas en dólares, de productos con mayor valor agregado, en los primeros once meses del año pasado la Argentina incrementó un 13% en divisas sus ventas de lácteos a Brasil y volvió a convertirse en el mayor abastecedor de este rubro en ese mercado, desplazando al segundo lugar a Uruguay. Hoy la Argentina participa con el 46% de las importaciones brasileñas.



Así se desprende de datos del Indec y del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Si bien para el Senasa en volumen hubo una merma del 4% en leche en polvo y del 22% en quesos, se registró una mejora del precio de la tonelada exportada. Al respecto, a modo de ejemplo, el valor de la tonelada de leche en polvo al mundo tuvo en los primeros once meses de 2017 una recuperación del 32% (US$3301 por tonelada).



En este contexto, para el caso de Brasil, el volumen de 80.492 toneladas y las ventas en dólares por US$244 millones, un 13% más que los primeros once meses de 2016, alcanzó para que el país relegue a Uruguay del podio que tenía en el mercado brasileño, siempre en valor. "Brasil creció entre 3 y 4% en producción y algo parecido en consumo, lo que hace que siga la demanda de leche. En el caso de la leche en polvo, la de la Argentina es la de mejor procedencia (para el mercado brasileño)", señaló Miguel Paulón, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL). En leche en polvo, la Argentina tendrá hasta mayo próximo una cuota mensual de 5300 toneladas. En ese momento quedará liberada la cuota y eventualmente se podría exportar más. Uruguay, en tanto, venía vendiendo sin cupos hasta que en octubre pasado Brasil suspendiera las importaciones para buscar un mecanismo de autorregulación en los mismos empresarios uruguayos.



Del total exportado al vecino país, el 47% se compuso de leche en polvo, un 21% de suero lácteo, 18% de quesos y el 13% restante manteca, dulce de leche, leche fluida y leche modificada. Fuentes oficiales destacaron el aumento de productos de mayor valor agregado, como quesos pasta dura, que tuvieron una suba del 55% de incremento en el valor de exportación.



El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, contó que se está buscando ampliar el mercado en el vecino país. "Durante 2017 desde Agroindustria se han realizado dos misiones comerciales a Brasil con empresas e integrantes de las cadena láctea con el fin de abordar nuevas regiones, como la del nordeste, y de posicionar nuestros productos con respecto a la competencia en los estados del sur", señaló.