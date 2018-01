Aseguran que crecieron las exportaciones argentinas a Rusia

El incremento de las exportaciones hacia ese destino también permitió reflejar una importante mejora en el superávit comercial, al marcar un avance de 130 por ciento frente a igual lapso de 2016 con un saldo positivo de 153 millones de dólares.



Este resultado -informado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) a través de un relevamiento hecho en base a datos del Indec- refleja que en los once primeros meses de 2017 las importaciones de productos rusos cayeron 16 por ciento, al tiempo que las exportaciones argentinas crecieron 5 por ciento.



Estos datos se inscriben en la previa del viaje que mañana emprenderá con destino a Rusia el presidente Mauricio Macri, donde estará el lunes y el martes, para luego partir hacia el Foro de Davos y cerrar la gira el viernes, en Francia.



La agenda bilateral que tendrá lugar en el encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y Macri tendrá como objetivo el fortalecimiento del comercio entre ambas naciones, cooperación en materia de seguridad y defensa y el fomento de inversiones rusas en energía nuclear y astilleros.



Además, el jefe de Estado argentino aprovechará la visita para agradecer a su par ruso la colaboración en la búsqueda del submarino ARA San Juan.



El resultado positivo que reflejan los primeros once meses de 2017 son una continuidad de los números que tuvo el intercambio comercial nuestro país y la Federación Rusa en 2016, cuando el volumen total ascendió a 884 millones de dólares y la Argentina cerró ese año con un superávit de 96,6 millones de dólares.



En 2015 las operaciones resultaron favorables para Rusia. Ese año el comercio bilateral ascendió a 1.151 millones de dólares y con un saldo negativo para la Argentina de 205,8 millones de dólares.



Por rubros, entre enero y noviembre de 2017 los principales productos exportados desde la Argentina hacia la Federación Rusa fueron peras frescas, por un monto estimado en 56,2 millones de dólares y con una incidencia de 11,7% sobre el total de los envíos.

En orden decreciente se colocaron las ventas de limones (U$S 41,8 millones y 8,7%), hígados bovinos congelados (U$S 32,4 millones y 6,8%), despojos de la especie bovina congelados (U$S 24,7 millones y 5,2%), mandarinas (U$S 19 millones y 4,0%), trozos y despojos de gallos o gallinas congelados (U$S 18,9 millones y 3,9%) y porotos de soja excluidos para siembra (U$S 17,8 millones y una incidencia de 3,9%).



En tanto, el principal producto importado desde Rusia en similar período fue gasoil, por un monto de 154,3 millones de dólares, una cifra equivalente al 47,3 por ciento del total de las compras concretadas por la Argentina a ese mercado.



En segundo lugar se ubicó el fosfato monoamónico -para la elaboración de fertilizantes- por un cifra de 49,1 millones de dólares y una incidencia de 15,1 por ciento en el volumen total importando entre enero y noviembre de 2017.



A esta lista se suma la importación de urea (U$S 22,9 millones y 5,5%), nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa (U$S 18 millones y 5,5%), fosfato diamónico (U$S 10,3 millones y 3,2%) y caucho butadieno en placas (U$S 7,4 millones y una incidencia de 2,3%), entre otros productos.