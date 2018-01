Precios mayoristas subieron 18,8 % y costo de construcción 26,6% el año pasado

El Índice de Precios Mayoristas subió en diciembre 1,6 por ciento y acumuló en 2017 un alza de 18,8 por ciento, en movimientos alentados por la suba de las tarifas de electricidad, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, el Costo de la Construcción avanzó 1,4 por ciento en diciembre, y 26,6 por ciento durante el año pasado, destacó el comunicado oficial.

Con estas cifras, el Indec terminó la difusión de los índices de Precios que comenzó la semana pasada cuando dio a conocer la suba del 3,1% del Costo de Vida en diciembre, lo que llevó la inflación minorista al 24,8 % para todo 2017.

En el caso del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), la suba de diciembre estuvo determinada por el alza del 17,8% en la Energía Eléctrica, 0,7% en Productos Primarios, 1,7% en los Manufacturados, y 0,6% en los Productos Importados.

La suba de los Productos Primarios podría haber sido mayor de no ser por un retroceso del 1,4% de los Agropecuarios, que compensó parcialmente los incrementos del 9,5% en Pesca, 2,4% en Petróleo Crudo y Gas, y del 2,3% en Minerales no metalíferos, vinculados a la construcción.

A pesar de esta baja del 1,4% en los Productos Agropecuarios, sus elaborados, los Alimentos y Bebidas, subieron 1,3%, mientras que los Refinados del Petróleo avanzaron 4,7%, los minerales no metálicos 2,7%, Caucho y Plástico 1,9%, Químicos 1,8%.

Con estas subas, el índice de Precios Mayoristas aumentó 18,8% durante el año pasado, con alzas del 88,4% en la Energía eléctrica, 16,8% en Productos Primarios, 19,5% en Manufacturados, y 12,4% en Productos Importados.

Los Productos Agropecuarios subieron 19%, los pesqueros 33,2%, el Petróleo Crudo y gas 13,5%, y los Minerales no metálicos, 21,6%.

Entre los bienes elaborados se anotaron subas del 20 % en Alimentos y Bebidas, 14,5% en Materiales Textiles, 25,4% en Refinados del Petróleo; 20,9% en Químicos; 15,8% en Plásticos y 14 % en Vehículos.

En lo que hace al Costo de la Construcción, la suba de diciembre estuvo liderada por el capítulo Gastos Generales con un avance de 8,1%, seguido por un 0,2 % para la Mano de Obra y de 1,6 % en Materiales.

En la comparación anual, los Gastos Generales, donde se reúnen la mayor cantidad de "servicios" que se prestan en la construcción, avanzó durante el año 44%, en tanto la Mano de Obra subió el 26,8% alentada por los acuerdos paritarios, y los Materiales 21,9%.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovné anunció el pasado 28 de diciembre la modificación de las metas de inflación para este año, que pasó al 15% desde una banda de entre el 8% y 12%, debido a la persistencia del fenómeno inflacionario.

"Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes, donde en definitiva lo que hemos hecho es demorar un año la llegada a nuestro objetivo último de inflación que es el 5% del año 2019 al año 2020", dijo el ministro

Dujovne precisó que para el 2018 "va a ser del 15%" y que se va a trabajar con un número específico y no por rangos. Para el 2019 sería del 10% hasta llegar al 5% en 2020.