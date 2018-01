La Bancaria rechazó 9% de aumento y advirtió sobre medidas de protestas

La conducción nacional de la Asociación Bancaria (AB) rechazó nuevamente hoy la oferta patronal de recomposición salarial anual de 9 por ciento para 2018, a la que calificó como "obscena", y advirtió que adoptará inmediatas medidas de fuerza si las cámaras empresarias de la actividad incumplen el vigente acuerdo paritario.



Al término de una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo por la negociación paritaria anual, la organización sindical que conduce Sergio Palazzo resaltó que los empresarios deben aplicar "la cláusula gatillo de forma mensual hasta suscribir un nuevo convenio".



"Obsceno. Los empresarios insistieron hoy con un 9 por ciento", señaló el Secretariado General Nacional del gremio en un comunicado firmado por la conducción sindical.



"Una vez más y, bajo el paraguas protector del gobierno, las cámaras insistieron hoy con su propuesta de 9 por ciento de aumento, cuando tanto el promedio de alza de precios al consumidor de 2017 como las estimaciones para 2018 superan ampliamente esa cifra. Trabajo actuó otra vez en beneficio de quienes obtienen fabulosas ganancias, sin concretar las medidas solicitadas contra aquellos que, además, incumplen de varias formas el convenio vigente", dijeron Palazzo y Eduardo Berrozpe, secretario de Prensa.



Los sindicalistas bancarios aseguraron que la cartera laboral sólo "se limitó a convocar a nueva audiencia para el martes 23 de este mes", en horario aún a determinar.



"La Bancaria demostró hoy una vez más su compromiso con un diálogo con resultados positivos y no ingresará en la provocación", puntualizó el documento de prensa.



La organización sindical advirtió, sin embargo, que de acuerdo con la legislación vigente y en tanto no se suscriba una nueva modificación del convenio colectivo de trabajo en materia salarial debe cumplirse el actual, que determina "la aplicación de la denominada cláusula gatillo de manera mensual y hasta tanto no se firme un nuevo acuerdo".



La Bancaria adelantó que adoptará inmediatas medidas de acción directa cuando "se incurra en el incumplimiento de esa cláusula de actualización salarial".



Por lo mismo y, a fin de aplicar esas protestas y dado por cumplido "todo plazo prudencial", el gremio convocó al plenario de secretarios generales para el 1 de febrero.



El acuerdo salarial anual bancario expiró el 31 de diciembre último, por lo que el sindicato exigió la aplicación de la actualización mensual hasta tanto se firme un nuevo convenio.