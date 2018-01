La sequía ya afecta al 80% de los suelos entrerrianos

Economía Alertan que la sequía podría provocar importantes pérdidas agrícolas en el país

Reservas

El panorama crítico -con un 80% de los suelos en estado de sequía y el resto con reservas escasas-, sin embargo, podría comenzar a revertirse este fin de semana con la ocurrencia de precipitaciones que se ubicarían entre los 30 y 50 milímetros, registros que si bien parecen escasos para las necesidades de los cultivos acaso marquen un cambio de tendencia.Agrega que casi toda la provincia recibió precipitaciones. Las mismas, reseña el Siber, se concentraron en la noche del viernes y la madrugada del sábado pasados, pero no hubo reportes superiores a los 10 milímetros, y en general han predominado marcas por debajo de los 5 milímetros. En esta época del año "es como decir que no ha llovido nada", remarca."La estabilidad estructural que ha dominado la transición anual ha condicionado significativamente el desarrollo de los sistemas precipitantes y esta condición se ha concretado a gran escala, no es restrictivo a la provincia de Entre Ríos. En general se observaron mejores precipitaciones sobre el oeste, fundamentalmente en Córdoba, el NOA y el oeste del NEA. El resto de las zonas agrícolas del país reclama en forma perentoria el cambio en el patrón pluvial.Sabiendo que el último trimestre del año pasado dejó lluvias deficitarias en buena parte de la provincia, la condición de humedad, lógicamente, presenta un escenario distinto al que se observó a comienzos del año pasado. Igualmente, es menester destacar que desde mediados de diciembre a mediados de enero, aparecen con mayor probabilidad los períodos secos y con temperaturas extremas, tales como los que estamos transitando", añade el informe del Siber.El balance hídrico, obviamente, retrocede al ritmo de la escasa oferta pluvial y la sequía encuentra liberado el paso para tomar casi todas las áreas productivas de la provincia.El Siber sostiene que este estado de sequía se ha repetido en muchas otras oportunidades en los meses de enero. El punto clave, enfatiza, es la persistencia de la misma."Es probable que los maíces tempranos ya hayan sufrido un deterioro que seguramente se pagará con rendimientos. Los cultivares que lograron el auxilio en floración durante la segunda quincena de diciembre la pueden llevar mejor. También la soja puede tener mejor capacidad para sobrellevar este estado y con lluvias oportunas, el cultivo logrará recuperarse", evalúa el Siber.Esta situación, en definitiva, advierte sobre una situación muy ajustada y cuantifica la magnitud de la demanda pluvial, ya que prácticamente no existe zona donde la necesidad hídrica no sea significativa.Las lluvias de mañana y el domingo "están prácticamente garantizadas", pero "el temor radica en que el paso de las tormentas sea rápido sobre el sur y deje volúmenes bajos (menores a 30 mm). Del centro para el norte este riesgo sería más bajo.