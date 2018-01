Economistas dicen que la baja de tasas del Banco Central fue "testimonial"

Fausto Spotorno, integrante del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres, evaluó que la autoridad monetaria "actuó con precaución" este martes.



"Personalmente, no creo que tenga mucho más margen para bajar la tasa y cumplir con la nueva meta, pero esta baja de tasas no pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de inflación", señaló en su cuenta de Twitter.



El economista Martín Tetaz subrayó que "el anuncio de recorte de tasas es más moderado que lo que había anticipado el mercado".



Según su entender, "da la sensación que debería ceder algo el dólar" este miércoles, aunque aclaró que "persiste incertidumbre hasta ver si la moderación también se refleja el martes que viene en Lebacs".



En redes sociales, analizó que el organismo que conduce Federico Sturzenegger anunció una "baja testimonial" en la tasa de su política monetaria.



"Sólo en la medida en que el proceso desinflación sea compatible con la meta de 15% habrá ulteriores bajas", pronosticó.



El director de la consultora Economía y Regiones, Diego Giacomini, destacó que la autoridad monetaria "sigue queriendo ser un Central ´normal´, es decir, está convencido (correctamente) de que la política monetaria es el único remedio contra inflación".



"No se puede bajar más la tasa. Con 2% inflación mensual, la tasa de 28% es 1,2% en términos reales", advirtió y evaluó que "los problemas de actividad no son culpa de la tasa".



Argumentó que "bajando la tasa no vas a lograr ni más actividad, ni más empleo, sólo más inflación y dólar más caro".



El especialista también se manifestó en Twitter y enfatizó: "Lo fiscal es el problema de todo".