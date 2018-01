La CAME desmintió el acuerdo salarial anunciado por gremio mercantil

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) negó hoy el acuerdo salarial con la Federación de Empleados de Comercio y Afines, que había anunciado un aumento salarial del 6% por la aplicación de la cláusula gatillo de la paritaria del año pasado.El sindicato que lidera Armando Cavalieri había anunciado un pago compensatorio de la cláusula gatillo del 6% que se pagaría en cuotas del 2% cada una en los primeros tres meses del año, sobre el salario básico de convenio vigente en abril del año pasado.La entidad empresarial dijo que "hasta el momento sólo existieron conversaciones entre las partes para evaluar las distintas propuestas".El aumento extra del 6% para los más de 1,2 millones de empleados de comercio se suma así a la mejora del 20% firmada el año pasado en la negociación paritaria.La CAME dijo en el comunicado que en la paritaria del año pasado quedó establecido que "en caso de que la inflación superase el porcentaje firmado, se aplicarían dos cláusulas gatillo: una en octubre pasado y otra en enero de 2018"."Esta última es la que aún no fue acordada y continuarán las negociaciones en los próximos días", subrayó la confederación.Según fuentes de la cartera laboral la negociación está encaminada y casi concluida, pero las partes están esperando la difusión de los números de inflación del mes de diciembre, que el INDEC publicará este jueves para hacerlo oficial.El sindicato de Comercio difundió la información sobre la cláusula gatillo en una gacetilla de prensa que no tiene el logo oficial del gremio.El acuerdo paritario de Comercio se firmó en marzo del año pasado y tiene vigencia hasta el 31 de marzo próximo, contempló un 10% de aumento para los meses de abril a junio, y otro 10% desde julio hasta marzo próximo.