La sequía en Entre Ríos podría provocar menor rinde de la soja y el maíz

El dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Ricardo Garzia, indicó que las escasas precipitaciones podrían afectar el rendimiento de algunos cultivos.



"Tenemos algunas secas y estamos con algunas preocupaciones, pero la de ahora no es una seca generalizada como la de otros años. No estamos perdiendo cultivos todavía", dijo el dirigente de la FAA.



Luego brindó precisiones acerca de los cultivos implantados en esta época de año y diferenció cómo afecta la escasez de agua a cada uno de ellos: "Tenemos soja de primera, soja de segunda (o sea, sobre trigo), maíces de primera siembra, que son los que fueron sembrados en agosto o septiembre, y maíces de segunda siembra, sembrados en noviembre y diciembre".



"Las sojas y el maíz de primera son los que más riesgo tienen, ya que están en período de sudoración, tienen una necesidad hídrica puntual y específica, y la falta de agua puede provocar una disminución en su rendimiento", explicó, al tiempo que señaló: "El caso del maíz de primera es mucho más grave porque no puede revertir un período de seca, a diferencia de la soja que sí se puede revertir un periodo de seca.



"A los maíces y a la soja de segunda, que todavía están lejos de florecer, un período de sequía no le afecta tanto como a los de primera", dijo Garzia.



Es decir, "la falta de precipitaciones no afecta por igual a todos los cultivos, ni a todos los momentos de la siembra de esos cultivos", sostuvo Ricardo Garzia, quien hasta hace un tiempo era director Nacional de la FAA y ahora preside la filial Mansilla de la entidad.



Finalmente remarcó a APF que "en estos momentos no se está ante lo que se denomina una sequía prolongada, como sí ha sucedido en otros años. Esta sequía de ahora afecta sólo a algunas zonas y a otros no tanto". (APFDigital)