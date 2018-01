El dólar volvió a subir pero moderó alza en el cierre: Avanzó hasta $ 19,34

El dólar subió este lunes ocho centavos a $ 19,34 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que hizo ámbito.com, cuando los inversores especulaban con un recorte de la tasa de política monetaria del Banco Central, que sería anunciado el martes."La expectativa es de un recorte en el tipo de interés de referencia, luego del cambio de metas de inflación. La magnitud del mismo y la explicación de por qué tal movimiento serán evaluados", dijo Sabrina Corujo, analista de la consultora Portfolio Personal. Agregó que "el mercado descontó ya un ajuste a la baja de la tasa, que estimamos podría ser del orden de los 150 puntos".El billete -que acumula un ascenso de casi 60 centavos en las últimas cinco ruedas- se movió en línea con el mercado mayorista, donde la divisa trepó trece centavos y superó otra vez los $ 19, a $ 19,05.Así, la moneda suma su cuarta alza consecutiva, con la que sumó un avance de 62 centavos, en el segmento donde operan bancos y agentes del comercio exterior.En tanto, el Banco Nación fijó su precio vendedor de transferencia en $ 19,03 (-0,9%) y el billete, en $ 19,30.La divisa norteamericana operó otra vez con un recorrido alcista pero por momentos irregular y con marcada volatilidad, de manera tal que se movió dentro de un importante rango de fluctuación.Los mínimos se anotaron en los $ 19,02, diez centavos arriba de los precios registrados en el cierre anterior. Las órdenes de compra se fueron acumulando a lo largo de toda la jornada e impulsaron una reacción alcista del tipo de cambio que sólo se detuvo cuando tocó máximos en los $ 19,14 a media mañana.La fluctuación de los valores se dio en el marco de avances y retrocesos que en gran parte del día exhibieron un piso definido en torno a los $ 19,10. Sin embargo, en la última media hora de operaciones, se hizo presente con cierta intensidad una corriente de ventas que revirtió la tendencia imperante y provocó bajas de los precios que se acercaron sobre el cierre a los mínimos.En el mercado de dinero, el call money operaba en valores del 27,25%; y en swaps cambiarios se pactaron u$s 148 millones para este martes y el miércoles. Las Lebac en el mercado secundario se operaban al plazo de 9 días al 26,75 % y la de 254 días al 25,40%.Cabe destacar que la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que representan un tercio de las exportaciones argentinas, dejaron de publicar su reporte semanal de liquidación divisas del sector porque ya no es obligatorio liquidar las divisas en el país, dijo a ámbito.com una fuente de la entidad. "Se está evaluando realizar un resumen mensual de operaciones", señaló.En la plaza paralela, por su parte, el dólar blue ascendió 13 centavos a $ 19,58, su nuevo récord histórico, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" salta 20 centavos a $ 19,12.En el mercado de futuros ROFEX se operaron 540 millones, más del 30 % se operó a a fin de enero a $ 19,30 con una tasa implícita de 22,52% TNA y el plazo más largo fue agosto, que cerró a $ 21,57 al 20,73% TNA.Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron el viernes u$s 167 millones hasta los u$s 55.456 millones.