Procrear: Qué pasos deben seguir los beneficiarios de la línea "ahorro joven"

El Gobierno informó los pasos que deberán seguir las 40 mil personas seleccionadas del programa ProCreAr Ahorro Joven . Se trata de jóvenes de entre 18 y 35 años que no cuentan con ingresos formales y registrados, ni ahorro previo, pero buscan comprar su primera casa.Con esta iniciativa, los elegidos pagarán una cuota igual o inferior a un alquiler promedio y además obtendrán un subsidio estatal no reembolsable.En el listado hay más de 1.000 entrerrianos. HAGA CLIK PARA CONOCER LA NÓMINA COMPLETA , mediante la constitución de plazos fijos en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA s, actualizables según el índice de inflación).De esta manera podrán demostrar su capacidad de ahorro y generar los antecedentes crediticios necesarios para luego acceder al préstamo en el banco participante que elijan.que se inscribieron durante el mes y medio en el que estuvo abierta la convocatoria, lanzada en octubre del año pasado.Para realizar la selección,a cada uno de los interesados basándose, entre otras cosas, en la edad y la cantidad de hijos que tuvieran.Además, se tomaron en cuenta factores como que en la familia del aspirante haya algún discapacitado, si es o no monoparental (compuesta por un solo progenitor, sea madre o padre) y la fecha en la que se inscribió.El ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, destacó que el programa es "una iniciativa de inclusión financiera para los jóvenes que históricamente no podían acceder a créditos para vivienda" y "una herramienta inédita que apunta a las necesidades reales" de ese sector de la sociedad.