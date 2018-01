ATER ajusta 230 mil metros de construcciones no declaradas en dos ciudades

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) dió a conocer esta semana un informe de cara a la emisión del impuesto inmobiliario 2018 donde se destaca la incorporación de más de 230.000 metros cuadrados de mejoras constructivas sumadas a partir del cruce de datos catastrales con los municipios de Villaguay y Crespo.En la misma y como resultado del control, se indica que la emisión 2018 del impuesto inmobiliario incrementará 7.3 millones de pesos en concepto de las 1780 partidas cruzadas que hasta 2017 tributaban como baldío.El Director Ejecutivo de la ATER, Sergio Granetto, puso de relieve los resultados del trabajo de ampliación de la base de contribuyentes puesto que "en 2017 con el cruce e incorporación de 1200 partidas en Concordia posibilitó contar con el financiamiento necesario para aliviarle el pago del impuesto inmobiliario a miles de jubilados y pensionados de la provincia de Entre Ríosque a partir de su inclusión en la reciente Ley de Reforma Tributaria, desde el 1 de enero ya dejaron pagarlo ", dijo.Asimismo, subrayó la relevancia de esta política para el financiamiento de obras con fondos propios ya que "significa poner los esfuerzos en hacer que pague quien no lo está haciendo y también que cada uno pague lo que corresponde. Es decir, respetando el principio de equidad" finalizó.El programa para la detección e incorporación de mejoras no declaradas lleva suscritos decenas de convenios con municipios de la provincia desde 2016 y es posible gracias a las modificaciones promovidas por la ATER en la Ley de Valuaciones a través de la Ley 10.446, sancionada en octubre de 2016, que posibilitó el cruzamiento masivo de datos catastrales y dominiales con los municipios, propiciando beneficios recaudatorios en ambos sentidos.Finalmente, Granetto anticipó que "incorporadas las mejoras de Crespo y Villaguay le seguirán las relativas a la ciudad capital, con quienes durante 2016 tras adherir al programa, se aguarda por un importante volumen de metros no declarados", concluyó.