Bahía Blanca tendrá el boleto de colectivo más caro del país

El último aumento, del 38%, fue aprobado a comienzos de diciembre por el Concejo Deliberante y promulgado por el Ejecutivo municipal, pero todavía no entró en vigencia, por atrasos en la carga del Sistema de Boleto Único Electrónico (SUBE). Actualmente la tarifa mínima para viajar en colectivo en la Primera Sección (el tramo más corto) es de $12,55 y rige desde comienzos de 2017.



Solo 21% de los usuarios del sistema paga ese valor hasta hoy. Cuando entre a regir el nuevo aumento, la cifra de quienes abonan el precio más caro se duplicará por la eliminación de descuentos para quienes compren paquetes de 20 o 40 pasajes mensuales. En los usuarios frecuentes de 40 a 59 viajes en el mes, la tarifa subirá 89%, al pasar de los $7,78 actuales a $ 14,70. Cuando retornen a clases en marzo, los alumnos de nivel primario y secundario también deberán pagar más de 38% de aumento: con el 50% bonificado, abonarán la mitad del nuevo valor, esto es, $ 8,65, contra los 5,27 que pagaban hasta diciembre. En definitiva, un alza del 64%, para sumar a la canasta escolar.



En los últimos dos años, la tarifa plana subió más de un 160%, debido a los tres aumentos que dispuso Héctor Gay (Cambiemos), desde que asumió en diciembre de 2015. La última suba, que según la ordenanza regirá hasta junio próximo, requirió el voto doble del presidente del Concejo, el oficialista Nicolás Vitalini, para sancionarla. Cambiemos la consideró necesaria para garantizar la continuidad del servicio en las actuales condiciones de frecuencia y alcances. "Gracias al sistema actual, se viene recuperando la relación pasajero/kilómetro porque hay cada vez más gente que viaja en colectivo" argumentó Fernando Compagnoni.



Para el secretario de Gobierno, la nueva tarifa será de "equilibrio" y al compararla con la que rige en otras ciudades remarcó que la diferencia "está en los descuentos que se aplican aquí por la utilización frecuente del sistema, lo que no existe en otros lados". Remarcó que con el aumento, los jubilados y pensionados pagarán $ 7,78, al igual que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y los jóvenes de 18 a 24 años que estén sin empleo o tengan uno informal.



Desde la comisión de usuarios testigo, que nuclea a los pasajeros, cuestionaron el recorte de descuentos y se quejaron porque con el retraso en la carga de SUBE, hoy todos los usuarios están pagando la tarifa plana de $12,55. "También persisten los problemas con las frecuencias de algunas líneas" remarcó Cecilia Metlicich. Para la oposición, la suba es desmedida. "El aumento del 38% es totalmente injustificable, teniendo en cuenta la inflación anual" argumentó Pablo Rosenfelt, edil del Frente Justicialista. Para el renovador, Martín Salaberry, que votó en contra del aumento antes de finalizar su mandato, "el municipio está aportando mucha plata a una sociedad que tiene escasos controles y de la cual no se conocen sus ingresos" en referencia a Bahía Transporte SAPEM, una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, creada en 2012, tras la escandalosa salida de la ciudad del Grupo Plaza de los hermanos Cirigliano. El municipio tiene el 51% de las acciones de la SAPEM, que, además de administrar el sistema, presta servicios en algunas líneas. El resto se lo reparten entre dos empresas privadas locales. A finales de año, el intendente Gay otorgó por decreto una partida extra de 24 millones de pesos para la SAPEM.



En Paraná, la tarifa plana sale 8.75 pesos y rigen descuentos para jubilados y beneficiarios de planes sociales con la tarjeta SUBE, mientras que sigue en vigencia el BEGU (Boleto Estudiantil Gratuito Universal).