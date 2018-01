La inflación fue del 27,12% en el 2017, según la CGT

La CGT informó que la inflación fue del 27,12% en el 2017 y que el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que define el nivel de pobreza, aumentó 20,7%. Según el informe del Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la central obrera, la inflación de diciembre pasado llegó al 2,7% y la CBT registró en el último mes del año un aumento del 1,4%.



En diciembre pasado, según las cifras de la CGT, una familia tipo, compuesta por dos adultos mayores y dos menores, registró un costo de la Canasta Básica de $ 16.547 para no ser pobre. Ese costo representa un aumento del 20,7%, respecto del costo de la CBT de diciembre del 2016, cuando según la CGT ese valor llegaba a 13.705 pesos.



Según el monto de los ingresos familiares, una familia tipo precisó de 7.355 pesos, que es lo que costo en diciembre pasado una Canasta Básica Alimentaria, el nivel que define la situación de indigencia. El informe del Observatorio de Datos Económicos de la CGT había registrado un costo de 5.984,7 pesos para la canasta alimentaria en diciembre del 2016, con lo cual el aumento que experimentó a lo largo del año pasado fue del 22,9%.



La CGT informó que una persona necesitó $ 2.357 para no ser indigente lo que da un total de $ 77,51 por día y 5.451 pesos mensuales, para no ser considerada pobre. En diciembre del 2016 una persona necesitaba 63,68 pesos por día para no ser indigente y 1.936 mensuales para no ser indigente y 145,8 pesos por día y 4.435 pesos mensuales para no ser pobre.



La inflación estimada por la CGT de diciembre está en línea con las proyecciones realizadas por las consultoras privadas que oscilan entre 2,5 y 3 por ciento para el último mes del año pasado. La medición oficial del Indice de Precios al Consumidor a nivel nacional se conocerá el próximo jueves, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos de a conocer la variación del costo de vida de ese indicador correspondiente al último mes del año