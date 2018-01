El dólar cerró en $18,96 tras subir 19 centavos

En Paraná

El tipo de cambio en el segmento minorista quedó en $ 18,45 para la compra y $ 18,96 para la venta, según el precio promedio operado por las entidades financieras que releva el Banco Central.A este nivel, el dólar alcanza su precio más alto en lo que va del año pero quedó por debajo del máximo alcanzado el 28 de diciembre pasado cuando la moneda estadounidense cotizo a $ 19,46.En el Banco Nación, el dólar subió 20 centavos y quedó en $ 18,40 y $ 18,90 para la compra y la venta respectivamente.El dólar blue avanzó 13 centavos y quedó en $ 18,94 y $ 19,34 para la compra y la venta respectivamente.El mayorista salto 19 centavos y quedó en $ 18,53 para la compra y $ 18,63 para la venta."Los máximos de hoy se anotaron en los $ 18,66 y los mínimos fueron registrados en la apertura del día, en los $ 18,45 por unidad", indicó Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio."Se activó la demanda de divisas y el precio del dólar se recuperó aproximándose a los niveles del cierre de diciembre, los máximos históricos", agregó el analista.El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 649 millones y en futuros MAE se hicieron US$ 76 millones.En el mercado de futuros de Rofex se operaron US$ 622 millones, de los cuales casi el 40 % se operó a a fin de enero a $ 18,97 y el plazo más largo fue junio a $ 20,50. "Los plazos quedaron todos positivos, con subas promedio de 17 centavos", señalaron desde ABC Mercado de Cambios.Por su parte, el mercado secundario de Lebac sigue mostrando una futura baja de la tasa de la próxima licitación que se realizará el próximo martes 9 de enero, hoy se operaban en el plazo de 13 días al 26,90% y la de 258 días al 25,45% por debajo de los valores que se registraban al 28 de diciembre día en el que se realizó el anuncio por parte del gabinete económico con una revisión de la inflación proyectada para el 2018. A esa fecha el plazo más corto se operaba a 27,55% mientras que el más largo se ubicaba en 28.70 por ciento.Según la agencia de cambio Valuar en la capital entrerriana el dólar cerró en 18,50 para la compra y 19,10 para la venta.