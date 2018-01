AFIP elevó la franquicia para free shops y el "puerta a puerta"

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió que las compras por el régimen puerta a puerta realizadas por el Correo Oficial cuyo valor no superen los 25 dólares se enviarán a domicilio sin necesidad de completar la declaración jurada de envíos postales como sí lo requieren las demás operaciones.



Esta facilitación no alcanza a los envíos realizados por courier y no implica que la Aduana deje de controlar este tipo de envíos, tal como se especificará en la Resolución General 4182 que se publicará también mañana en el Boletín Oficial.



Asimismo, el organismo estableció que la franquicia libre de impuestos para compras en free shops se eleva de 300 a 500 dólares (o su equivalente en otra moneda) para aquellos viajeros que ingresen al país.



Por su parte, para los menores de 16 años, la franquicia se reduce a la mitad del valor, es decir, 250 dólares.



El organismo explicó mediante un comunicado, que esta medida apunta a equiparar la franquicia con los valores vigentes en el Mercosur.



La nueva disposición se publicará este jueves en el Boletín Oficial la Resolución General 4181.