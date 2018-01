El dólar subió 3 centavos y cerró en $ 18,77

Así, el precio final en el segmento minorista fue de $ 18,27 para la compra y 18,77 para la venta, según el promedio relevado por el Banco Central en las principales entidades financieras.

En el Banco Nación, el dólar billete corrigió 5 centavos al alza y quedó en $ 18,20 y $ 18,70 para la compra y la venta, respectivamente.

El mismo avance exhibió en el segmento informal donde el dólar blue terminó en $ 18,81 para la compra y $ 19,21 para la venta.



En el segmento mayorista el dólar subió 3 centavos, en línea con el precio minorista, y terminó en $18,34 para la compra y $18,44 para la venta, con un renovado nivel de negocios que hoy alcanzó los US$ 708,2 millones en el segmento de contado y de US$ 78,5 millones en el de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE).



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 832 millones, de los cuales más del 30 % fue operado a fin de mes a $ 18,79 mientras que el plazo más largo fue septiembre a $ 21,35. Los plazos quedaron todos positivos, con subas promedio de poco más de 10 centavos.

Hoy las tasas de Lebac en el mercado secundario volvieron a presentar una suave baja y el plazo de 14 días se operó al 26,70% y la de 259 días al 25,85 por ciento.