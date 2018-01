Sin cláusula gatillo: Gobierno buscará fijar en 15% el tope de subas salariales

Foto: Sergio Palazzo-Los bancarios serán referencia en el porcentaje de suba. Crédito: Archivo

El Gobierno intentará fijar en 15% el tope de los aumentos salariales de este año a partir de la paritaria de los bancarios. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se puso como objetivo marcar el sendero de las negociaciones de 2018 con ese límite numérico limpio: es decir, sin agregar montos no remunerativos, sumas puente ni cláusulas gatillo, herramientas que fueron claves el año pasado para cerrar las discusiones sin mayores conflictos.



La Asociación Bancaria, cuyo último acuerdo salarial venció el 31 de diciembre, volverá a ser el gremio de referencia al menos para las discusiones del primer tramo del año.



Cerca de Triaca descuentan que Palazzo no querrá allanarse al tope del 15% y que buscará llevar su discusión salarial a un rango más cercano al 20 por ciento, por lo menos. Ya lo hizo el año pasado, cuando completó para todo el período una suba del 24,5% que contemplaba la variable sugerida por el Gobierno, de 19,5%, más un plus para compensar la pérdida de poder adquisitivo del período anterior, entre otros ítems. Los funcionarios mencionan de hecho que aquel acuerdo, que le garantizó al gremio quedar a salvo de la inflación con una cláusula gatillo que sumará no menos de dos puntos al final del proceso, una vez informado el alza del costo de vida de diciembre, será la base para sostener que el dirigente sólo podrá pedir aumento a futuro.



En contra del deseo oficial de poner un techo a las negociaciones estará, además de la previsible oposición de La Bancaria, el ejemplo de los gremios aeronáuticos, que pactaron con Aerolíneas Argentinas una suba salarial de bolsillo de al menos 20 por ciento con aplicación en casi todo 2018. Si bien se trata en lo formal de la última paritaria del año pasado el grueso de su aplicación será durante este ejercicio. Por eso, en Trabajo se ocuparon de aclarar que la pauta de 15% será de aplicación irrestricta para todas las negociaciones con inicio en 2018.