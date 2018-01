El dólar comenzó el año con una baja de 18 centavos

Con estos valores, el dólar se ubicó 72 centavos por debajo del máximo alcanzado el 28 de diciembre último.

Por su parte, en el Banco Nación el tipo de cambio a nivel minorista cerró hoy en $ 18,15 y $ 18,65 para las puntas compradora y vendedora, respectivamente.



En el segmento informal, el denominado dólar blue, terminó apenas 4 centavos por debajo del cierre del viernes pasado y se ubicó en $ 18,76 para la compra y $ 19,16 para la venta.



En el segmento mayorista el dólar se contrajo 24 centavos y finalizó en $ 18,31 y $ 18,41 para al compra y la venta respectivamente.

"La debilidad de la demanda y la mejora en la oferta incidieron para que la divisa norteamericana perdiera gran parte de la ganancia de la última semana del año pasado", explicó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.



La operatoria se registró con poco volumen de negocios. En el segmento de contado se concretaron operaciones por US$ 503,5 millones, equivalente a una caída de 58 % al viernes pasado cuando alcanzó un monto récord de US$ 1.206 millones de negocios.

En tanto, en el mercado de futuros del MAE solo se negociaron 4 millones de dólares.



Por su parte, en el Rofex rosarino se operaron US$ 440 millones, de los cuales más del 40 % fue para fines de enero, a un precio de $ 18,70, y el plazo más largo fue agosto de 2018, a $ 20,85. Los plazos quedaron todos negativos, bajando un promedio de más de 20 centavos.



La cámara de la Industria Aceitera anunció hoy que en la última semana de diciembre se realizaron liquidaciones por US$ 390 millones, el triple que la semana previa donde apenas se habían contabilizado 129 millones de dólares.



Por último, las Lebacs en el mercado secundario mostraban una leve mejora respecto a las tasas del viernes pasado, en 27% para las colocaciones con vencimiento en 15 días; y 26% en la de 260 días.