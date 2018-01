Se ven billetes de $ 1.000 en Paraná y las nuevas monedas están en circulación

¿Circulan en Paraná?

El Banco Central informó que esta semana entran en circulación las nuevas monedas de 1 y 5 pesos, que coexistirán con las monedas de 1 peso y los billetes de 5 pesos, los que actualmente, están en circulación.Ambas piezas forman parte de la nueva familia de monedas, "Árboles de la República Argentina", compuesta por cuatro denominaciones de 1, 2, 5 y 10 pesos, con las imágenes del jacarandá, el palo borracho, el arrayán y el caldén, respectivamente.Además, la entidad monetaria anunció que tras la aparición de los billetes de 200 pesos con la imagen de la ballena franca y el de 1000 con el hornero, en 2018 el Banco Central tiene prevista la emisión de nuevas series. No habrá denominaciones más altas, pero sí continuarán reemplazándose los próceres por animales autóctonos.Tras las novedades dadas a conocer por el Banco Central de la República Argentina, Eduardo Enrique, delegado de los trabajadores del Banco Nación en Paraná, habló de la situación de los nuevos billetes y monedas en la capital entrerriana."Ya tenemos billetes de 1000 pesos desde la semana pasada los estamos utilizando, no en grandes cantidad, pero hay disponibilidad", dijo Enrique a Elonce TV.En tanto, en referencia a las monedas, el delegado de los trabajadores del Banco Nación, sostuvo que "si bien las monedas de 5 están en circulación, no hemos recibido la emisión del Banco Central", resaltó."Al igual que el caso de los animales autóctonos presentes en los billetes, la elección de los árboles apunta a celebrar el valor de los recursos naturales de la Argentina y sembrar conciencia sobre la preservación ambiental", sostuvo el Banco Central en un comunicado de prensa.La aparición de las monedas de 2 y 10 pesos será durante el 2018 y tendrán imágenes del palo borracho y el caldén, otras especies representativas de distintas regiones del país.En el caso del billete de 100 pesos, el ex presidente Julio Argentino Roca y Evita cederán su lugar por el taruca, un animal que habita el noroeste argentino y es una de las ocho especies de ciervos nativos en peligro de extinción.Además, también se introducirá un nuevo billete de 50 pesos con la imagen del cóndor, que es otro de los animales autóctonos elegidos para las nuevas series. Elonce.com