"El sector viene en retroceso", alertan pequeños y medianos empresarios

Luego de que la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) a nivel nacional expresara su preocupación por el balance negativo que arroja el año que termina para las pymes y la industria nacional, el titular de la filial entrerriana realizó un balance del sector en la provincia.Manuel Gabás explicó que "en las grandes empresas de transporte, gas, combustibles o de comunicaciones y servicios que están relacionadas con las exportaciones o tienen un mercado cautivo, la crisis no se siente; pero el sector de producción que atiende el mercado interno está en atravesando una recesión con futuro incierto".En este sentido adelantó que si bien las ventas durante los últimos meses de 2017 (de septiembre a diciembre) han sido mejores, y por lo tanto alentadoras, recalcó que. Esto quiere decir que si el sector asalariado, compuesto por aproximadamente 10 millones de personas, ve disminuido su salario ya sea porque las paritarias no llegan a cubrir la inflación, o por el aumento sideral de las tarifas, como en el caso de la energía eléctrica que en los últimos dos años aumentó cuatro veces, la crisis en nuestro sector se agudiza porque el consumo no repunta", dijo.Al analizar la crisis por la que atraviesa el sector y sus causas Gabás aseguró: "Nuestro norte está bastante en disidencia respecto de las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional, donde"."El sector, textil, marroquinería y de calzado están en una situación muy crítica que los llevó en muchos casos a tener que cambiar de rubro", ejemplificó y agregó: "Esta es parte de la realidad argentina que no se ve, porque pareciera que todo está perfecto"."Desde Apyme peleamos porque se cambie este modelo ofertista por el de estímulo al consumo interno. El Gobierno nacional debería hacerlo a través de inversiones y de distintas herramientas como la obra pública, generadora de puestos de trabajo, de un dólar controlado que favorezca el crecimiento de las industria argentina, y la intervención estatal en el mercado interno, donde actualmente compiten pesos pesados contra pequeñas empresas".Además, aseguró que "esta suerte de auxilio a través del Consenso Fiscal" que reduce en algunos puntos de ingresos brutos y ganancias, "sirven y les resulta beneficioso a las grandes empresas que no tienen problemas en la ventas, y ven así mayores ganancias para reinvertir en sectores donde sea exitoso hacerlo. Pero no sucede en el caso de las Pymes, que viven del mercado interno"."Está claro que el objetivo de las grandes empresas es obtener las mayores ganancias posibles e imponerse mejor en el mercado, respondiendo a la lógica de un modelo ofertista. Por el contrario,".Gabás admitió que en la provincia se ha detectado el cierre de numerosos comercios desde hace dos años, y si bien no se tiene el número exacto, esta situación se vio reflejada en la cantidad de afiliados que el Sindicato de Comercio ha ido perdiendo. "La situación ha llegado a los grandes supermercados que para que los números les cierren han tenido que desprenderse de empleados, por ejemplo", dijo el titular de Apyme.En relación a este punto, resaltó la asistencia que el Gobierno provincial ha estado ofreciendo al sector a través de subsidios a productores de diferentes rubros, como el de la lechería, que viene atravesando por una profunda crisis en la región.No obstante, alertó que se trata "sólo de un paliativo que no mueve el amperímetro del mercado interno que haga reflotar el consumo". Según supo explicar, esto se debe a que la Provincia no puede escapar a las lógicas que se imponen a través de políticas del Gobierno nacional."El gobierno sufre las de la ley. La provincia no puede hacer maravillas cuando soplan vientos de libre mercado, y cuando el Estado por decisión del Gobierno nacional debe retirarse para dar lugar a la libre competencia".Por último, aseguró a APF que desde Apyme seguirán luchando para que se apliquen políticas que favorezcan al repunte del sector: