Los analistas ven un buen pronóstico para América Latina en 2018

En línea con otros informes, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria pronosticó un crecimiento para la región de 1,6 por ciento para 2018, lo que profundiza una mejora del 1,1 en el año que termina.



La recuperación le sigue a una desaceleración del crecimiento en los cuatro años que fueron de 2012 a 2016, destacó la agencia china Xinhua.



Otra compañía con sede en España, FocusEconomics, auguró una expansión por arriba de los dos puntos porcentuales de las economías latinoamericanas el año próximo y en 2019.



De fondo estaría una mejora en el precio de los productos primarios y una demanda sostenida por parte de China.



La incertidumbre, por un lado, proviene de la política: habrá elecciones en las dos mayores economías latinoamericanas, Brasil y México.



Pero también algunas tensiones que pueden provenir de los desajustes que afectan a la globalización, que tienen como fotografías principales la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca y los desajustes políticos que afectan a Europa, donde Alemania termina el año luego de tres meses sin poder formar gobierno.



En este sentido, la agencia internacional Bloomberg advirtió que "hay un riesgo que las duros diálogos por el comercio entre Esetados Unidos y China vuelvan con fuerza en 2018 y los inversores no estarían preparados para ello".



Allí citan declaracioens del CEO del fondo de inversión Exante Data, Jens Nordvig, en el que el inversor advierte que esta puede ser la gran fuente de tensiones globales.



"Una de las grandes preguntas para el año próxiom es si las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China realmente van a escalar y no creo que que el mercado esté preparado para eso", subrayó.



En una entrevista de fin de año que concedió al diario The New York Times, Trump señaló que hasta el momento actuó de manera "blanda" con respecto a las disputas comerciales con respecto a China, como una forma de que Beijing actúe de buena fe en relación con el programa nuclear de Corea del Norte.



"De todos modos, luego de acusar a los chinos de permitirle a Corea del Norte recibir secretamente cargamentos de petróleo, la paciencia del presidente se estaría agotando", indicó Bloomberg.



En el mismo sentido, es interesante analizar un ejercicio que cada año realiza el diario Financial Times, con una especie de "prode" entre sus especialistas sobre cómo será el año próximo.



Los especialistas del diario responden con un rotundo "sí" a la pregunta sobre si Trump disparará una "guerra comercial" con China en el año que comienza.



"En 2018, el preasidente Trump pondrá en marcha algunas de sus anuncios proteccionistas y tomará acciones punitivas contra China.



La acción más probable provendría de los reportes que indican que la administración Trump ordenó analizar presuntos robos de propiedad intelectual" del país asiático, puntualizó.



También estarían en la mira las producción de acero y aluminio chinas, lo que generaría represalias, incluyendo alzas de tarifas, lo que pondrá la pelota del lado de Beijing para determinar si la situación genera una escalada..



De todos modos, los pronosticadores del Financial Times auguran que los "mercados emergentes" seguirán gozando de buena salud: puntualmente que en promedio los países del Sur crecerán en conjunto más del 5 por ciento en 2018.



"Con la Reserva Federal norteamericana subiendo varias veces la tasa de interés el año próximo, el comercio puede sufrir problemas en los mercados emergentes. Por momentos puede sentirse como una vuelta a 2013. Sin embargo, el crecimiento promedio del producto será de 5 por ciento, aún más que el 3,7 de este año. Esto se dará mayormente porque Rusia y Brasil, que se habían contraído, rebotarán", indicó el matutino financiero.



No todos son tan optimistas con respecto al impacto y el ritmo de la suba de tasas: los banqueros centrales del Norte tienen gran influencia en lo que ocurra con los países del Sur y en pocas semanas comenzará a saberse si efectivamente los reacomodamientos monetarios serán graduales o más bruscos.